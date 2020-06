Moncton: démolition de l’ancien édifice de la Maison Nazareth 

Un chapitre de l’histoire de Moncton prend fin avec la démolition des anciens locaux de la Maison Nazareth.

Des ouvriers étaient à pied d’oeuvre, jeudi, afin de démolir l’édifice de la rue Clark à coups de pelle rétrocaveuse.

Lors du passage de l’Acadie Nouvelle, en début d’après-midi, la structure éventrée tenait encore debout.

On pouvait voir ça et là des objets témoignant de son passé de refuge pour itinérants, dont une passoire et un chaudron. Un tablier et des chandails laissés derrière étaient encore accrochés au mur.

L’édifice, situé près du centre-ville et à deux pas de l’ancienne école secondaire anglophone Moncton High, a accueilli la Maison Nazareth pendant une quarantaine d’années.

Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue Acadie Nouvelle: Pascal Raiche-Nogue

L’organisation a quitté les lieux il y a quelques mois pour s’installer dans des locaux beaucoup plus grands, situés sur la rue Albert.

En février dernier, quelques semaines à peine après l’ouverture du nouveau refuge, les anciens locaux de la rue Clark ont été lourdement endommagés par un incendie de nature criminelle.

Personne ne travaillait ou ne dormait là lorsque le feu s’est déclaré, mais de l’équipement et les archives du refuge étaient encore sur place.

Un homme de 26 ans, Shawn Bowerman-Malley, a par la suite été arrêté et accusé d’avoir allumé volontairement l’incendie. Il a d’ailleurs comparu en cour par téléphone, jeudi.