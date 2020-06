Red Pine: un incendie qui soulève des questions

L’incendie qui est survenu au site d’enfouissement Red Pine le week-end dernier a soulevé une foule de préoccupations dans la région d’Allardville. Alors que certains parlent «de mauvaise gestion», la direction du site a voulu mettre les pendules à l’heure.

Vers 19h30, samedi dernier, les pompiers du service d’incendie d’Allardville, Saint-Sauveur et Saint-Anne ont été appelés au site d’enfouissement d’Allardville.

L’incendie, dont la cause serait toujours inconnue, a été maîtrisé en cinq heures environ.

Personne n’a été blessé et les flammes n’auraient pas causé de dégâts majeurs.

L’intervention a tout de même généré plusieurs préoccupations au sein de la petite municipalité.

«Bombe à retardement»

Depuis le début du lock-out, décrété au mois de février par la Commission des Services régionaux Chaleur (CSRC), le site d’enfouissement a été l’objet de nombreuses critiques.

Les travailleurs syndiqués ont entre autres accusé leur employeur de négocier de mauvaise foi, d’abuser de son pouvoir et maintenant… de négliger le recouvrement quotidien des déchets.

Cette fois, les 23 employés qui sont en lock-out ne sont toutefois pas les seuls à exprimer leur inquiétude.

Maurice Richard, un homme d’affaires d’Allardville, a contacté le journal, mercredi, pour faire part des mêmes craintes.

«J’ai été au site (il y a environ deux semaines) parce que j’estimais que le public avait le droit de savoir ce qui se passait. J’ai demandé quand j’étais là si le recouvrement des déchets était fait tous les jours et la direction m’a dit que oui, mais ce n’était pas faite», a-t-il indiqué.

Lors de sa visite, M. Richard aurait aussi échangé avec Jocelyne Hachey, la directrice de la CSRC, et en aurait profité pour lui rappeler les risques d’incendie causés par les déchets non recouverts qui sont exposés au soleil et qui dégagent du méthane.

L’incendie de samedi aurait pu, selon lui, être prévenu.

Adelbert Godin, l’assistant chef pompier à Allardville, partage des propos semblables.

Il considère pour sa part que la direction du site doit absolument faire tout en son pouvoir pour prévenir des incidents comme celui-ci de se reproduire.

«C’est vraiment dangereux pour nous, les pompiers, de combattre des feux au site d’enfouissement parce qu’on ne sait jamais à quel moment il pourrait avoir des explosions. Il y a des réservoirs à propane là dedans, des cannes de hairspray, toutes sortes d’affaires (…)»

M. Godin avait aussi été appelé au site de Red Pine, l’été dernier, pour un feu semblable.

«Ce qui se passe, c’est qu’ils doivent recouvrir les déchets tous les soirs et ils ne le font pas», a-t-il témoigné. «(…)Nous, on ne veut pas mettre notre vie en danger pour quelque chose qui est mal fait.»

Selon l’assistant chef, environ 25 pompiers auraient participé à l’intervention de samedi.

Selon Maurice Richard, cette photo démontre que le recouvrement quotidien n’est pas effectué tous les jours. – Gracieuseté

«Rien à craindre»

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, jeudi, Jocelyne Hachey, la porte-parole du site, a voulu mettre les points sur les i.

Selon elle, il n’y a rien à craindre au site Red Pine. Ce dernier est un site gouvernemental qui répond au règles du ministère de l’Environnement.

«Ce qui se passe, en raison du lock-out, c’est que le syndicat essaie de dénigrer la façon dont le site est actuellement géré.»

La directrice ajoute que le site d’enfouissement respecte son certificat d’opération, continue de maintenir le même rendement avec 11 employés et est même «plus propre que jamais» malgré le lock-out.

La cellule, elle, serait bel et bien recouverte tous les jours, comme convenu, d’un mélange de terre et de matériaux de construction et de démolition.

«Quelqu’un qui ne connaît pas ça peut venir au site et voir uniquement des matériaux qui ressemblent à des déchets. Il faut être assez connaissant pour reconnaître la différence», a expliqué cette dernière.

Mme Hachey précise que le seul endroit où les déchets ne sont pas recouverts est dans une petite section où circulent les camions.

«Quelle est la cause du feu? Ça, je ne le sais pas», a-t-elle poursuivi.

«La seule chose que je sais c’est que j’avais reçu différentes menaces au cours de la semaine auparavant. J’avais avisé la GRC et en plus, le feu est survenu exactement à la date du quatrième mois d’anniversaire du lock-out.»

Il faut noter que le temps était aussi chaud et sec la fin de semaine dernière. Mme Hachey considère la possibilité que les flammes soient nées de ces conditions.

Quatre mois de lock-out

La CSRC a décrété un lock-out le 13 février après presque deux ans de discussions infructueuses.

Les 23 employés concernés ont récemment repris leurs enseignes après quelques semaines d’absence en raison de la crise sanitaire.

Les principaux points en litige demeurent toujours aujourd’hui les congés syndicaux et de maladies.

La partie patronale voudrait pouvoir réclamer à ses employés un certificat médical dès le moment où une absence est considérée comme abusive.

«On veut être en mesure de demander un certificat médical lorsqu’on constate une tendance. Une tendance ne peut pas être constatée avec une seule absence, donc c’est impossible que je demande un certificat après la première journée», a précisé Mme Hachey.

Si un employé demande congé tous les vendredis, par contre, la direction du site aurait la liberté de lui demander une preuve écrite de son médecin.

Les travailleurs, pour leur part, considèrent cette demande comme une atteinte «déraisonnable» à leur liberté.

Ils avancent d’ailleurs qu’il y a un manque de médecins traitants accessibles dans le nord de la province et que cette nouvelle politique pèserait lourd sur leurs épaules.

Les deux parties ne seraient pas retournées à la table de discussion depuis plus de deux mois.