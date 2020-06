Une cérémonie de remise des diplômes mémorable pour les finissants de Louis-Mailloux

La COVID-19 a peut-être gagné en annulant la fin de l’année scolaire au Nouveau-Brunswick. Mais elle a subi une défaite humiliante, mercredi soir, quand les finissants de la 12e année à la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet ont fait fi de la pandémie afin de célébrer dignement et avec faste l’obtention de leurs diplômes.

Tout était simplement parfait pour cet événement qu’on a voulu le plus normal possible dans l’anormalité. Magnifique soirée, un ciel étoilé, une organisation réglée au quart de tour et surtout des élèves heureux, vêtus de leurs plus beaux atours, de pouvoir vivre ce rite de passage devenu une tradition. Même les lucioles se sont mises de la partie.

Les discours d’usage ont été inspirants, dont ceux du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, et de Sébastien Roy, diplômé de 1995 et coprésident de la Distillerie Fils du Roy de Paquetville.

C’était magique.

Les diplômés ont eu droit à l’écran géant du Ciné-parc Satellite de Bois-Blanc. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Pendant plus d’un mois, le comité des parents des finissants, mené par Isabelle Paulin-Fournier, et le personnel enseignant de la PLM ont travaillé d’arrache-pied afin d’offrir à ces 91 jeunes un moment qu’ils n’oublieront jamais, à n’en point douter. Fait à noter, la polyvalente a été la seule de tout le District scolaire francophone Nord-Est à adopter une formule en plein air.

Pour cette occasion, le ciné-parc Satellite de Bois-Blanc, près de Paquetville, a accueilli cette grande célébration. Sur l’écran géant, on n’y affichait pas le plus récent blockbuster. On y voyait plutôt les photos de ces finissants et leurs aspirations de carrière. La réalité.

La réalité de la distanciation sociale et des consignes de la Santé publique aussi. Aucune accolade, aucune poignée de main. Lavage des mains avant de monter sur la tribune. Désinfection des voiturettes de golf qui amenaient, un à un, les diplômés de leur voiture jusqu’à l’avant.

À la place des applaudissements, les klaxons des automobiles se sont laissés aller sans aucune retenue après chaque passage officiel devant le directeur Robert Roy-Boudreau et devant la caméra pour la photo sur le tapis rouge.

Les finissants ont eu droit à une promenade en voiturette de golf pour se rendre de l’auto à la tribune. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Une initiative remarquée

S’il y en a un qui était heureux de recevoir le fruit de 13 années d’effort sur les bancs d’école du primaire et du secondaire, c’est bien Simon-Olivier Friolet. Il est l’instigateur de cette cérémonie.

«C’est magique; ce n’est pas croyable qu’une idée comme ça ait pu se réaliser en si peu de temps et dans les circonstances», a-t-il révélé après avoir mis dans les mains le fameux papier.

Quand la COVID-19 est arrivée, le jeune homme trouvait impossible de ne pas avoir une graduation digne de ce nom. Il pensait à tous ses amis et aux familles qui manqueraient cette expérience unique.

«Il fallait bien clôturer notre fin d’année, a-t-il ajouté. Quand j’entends les klaxons, je deviens vraiment fébrile. Je suis très fier de cette réussite. Il fallait donner une chance à tout le monde de se réunir et de célébrer une dernière fois, de tous voir nos finissants graduer dans le même endroit.»

Simon-Olivier Friolet, instigateur de cette remise des diplômes en plein-air, reçoit fièrement le document attestant sa réussite. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Marie-Pier Cormier, présidente du comité étudiant de la PLM, arbore une magnifique robe verte, digne des grandes stars hollywoodiennes. Seulement le fait de pouvoir la porter, alors que tout semblait terminé en mars, est déjà une grande victoire pour cette jeune femme aux yeux allumés.

«C’est super beau, c’est super le fun d’avoir cette cérémonie malgré les circonstances, a-t-elle commenté en évaluant son échelle de bonheur à 45 sur une note de 1 à 10. Tout est bien respecté et tout va bien. Je suis très reconnaissante face à tout le travail accompli pour qu’on ait cette célébration. Les klaxons, ça fait différent, mais ça fait aussi du bien de se voir récompensée. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas eu nos trois derniers mois d’école que nous n’avons pas travaillé fort depuis 13 ans. On a continué, on a fait nos devoirs et on a besoin de ça.»

Toge et mortier, Marie-Pier Cormier montre son diplôme. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Un moment inoubliable

Robert Roy-Boudreau se souviendra à jamais de sa première remise de diplômes en tant que dirigeant de la PLM. Il lève son chapeau à tous ceux qui ont prêté main-forte à la réussite de cette soirée.

«Tous les élèves vont s’en rappeler à jamais, précise-t-il. Nous sommes très fiers du résultat. Seulement le fait de démontrer à quel point nous sommes prêts de nos élèves est important, tout comme celui de leur présenter ce qu’ils ont demandé. Ça fait quand même 13 ans qu’ils attendent ce moment. C’est utile dans la question d’être ensemble, dans le coeur des francophones et des Acadiens. On continue la tradition, mais de manière différente. Les élèves ont une appréciation totale de cette soirée. Ils ont un grand sourire, ils regardent tout ce qui a été construit pour eux. Et tout ça, dans la bulle de la famille.»

L’équipe de transport des finissants se préparent à aller chercher les diplômés. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Une remise de diplômes parfaite, dont, qui s’est aussi terminée de la plus belle manière qui soit: un spectaculaire feu d’artifice, petite surprise concoctée par l’équipe d’organisation. Un beau cadeau pour un moment inoubliable.