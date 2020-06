Aucun cas de COVID-19 pour une deuxième journée consécutive

Il n’y a aucun nouveau cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick vendredi, pour une deuxième journée consécutive.

Il y a 164 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 135 personnes se sont rétablies, y compris 14 personnes liées à l’éclosion dans la zone 5 (région de Campbellton). Il y a eu deux décès, et il y a 27 cas actifs. Deux patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 39 806 tests de dépistage ont été réalisés.

Depuis le début de l’éclosion dans la zone 5 (Restigouche), il y a eu 40 cas, surtout des résidents et des employés du Manoir de la Vallée d’Atholville et de l’Hôpital régional de Campbellton.

«Rien n’indique que la virus s’est propagé dans la population de cette région», a indiqué la médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell.