Campbellton: le service d’urgence devrait bientôt rouvrir

Le service d’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton, fermé raison d’un foyer d’éclosion de la COVID-19 dans l’établissement, pourrait rouvrir ses portes dès la semaine prochaine.

Dans un communiqué publié vendredi après-midi, le Réseau de santé Vitalité indique qu’il «prévoit être en mesure» de rouvrir l’urgence mercredi à 8h si la situation demeure stable.

La reprise devrait sera possible «si le retour au travail des employés s’effectue comme prévu et que les tests de dépistages des employés et des médecins demeurent négatifs.»

Quant aux soins ambulatoires non urgents et aux chirurgies non urgentes, ils demeurent suspendues, mais de bonnes nouvelles sont à l’horizon.

«Si la région 5 passe à la phase jaune du Plan de rétablissement provincial le 26 juin comme prévu, ces services pourraient reprendre dès le lundi 29 juin 2020», lit-on dans la mise à jour de Vitalité.

Les visites aux patients sont toujours interdites à l’Hôpital régional de Campbellton, sans exception.

Aux dernières nouvelles, 31 employés sont en isolement à domicile par mesure de précaution. Neuf employés sont atteints de la COVID-19 et sont en isolement à domicile.

Depuis le 13 juin dernier, 930 employés et médecins ont subi un test de dépistage (219 au Centre Hospitalier Restigouche et 711 à l’Hôpital Régional de Campbellton).