Dieppe dévoile sa stratégie pour l’immigration

La Ville de Dieppe a dévoilé sa première stratégie en matière d’immigration. La municipalité souhaite contribuer à combler les pénuries de main-d’œuvre et assurer la venue d’étrangers francophones au Nouveau-Brunswick d’ici 2024.

«Après la COVID-19, il y aura probablement un chômage plus élevé, mais nous devons avoir une stratégie pour l’immigration malgré ça, a assuré le président d’Expansion Dieppe, Claude Paré. C’est nécessaire pour combler les postes vacants dans l’agriculture et l’industrie de la pêche.»

L’agente de la stratégie d’immigration, Bénédicte N’Dri a par ailleurs fait valoir la possibilité de soutenir des projets entrepreneuriaux de nouveaux arrivants, sans toutefois avancer d’actions concrètes.

«Nous allons collaborer avec des programmes pour que les immigrants puissent avoir une première expérience de travail au Canada», a-t-elle en tout cas promis pour faciliter leur insertion, sans être plus précise.

Afin d’attirer les étrangers, le maire, Yvon Lapierre a déclaré vouloir donner une image accueillante et inclusive à sa ville. Il prévoit pour ce faire d’adapter ses services municipaux, de favoriser le dialogue intercommunautaire et de lutter contre le racisme et la discrimination.

«Les fonctionnaires doivent pouvoir comprendre les nouveaux arrivants, même s’ils parlent la même langue [sic]», a notamment fait remarquer Mme N’Dri à propos des différences culturelles.

La Ville indique qu’elle organisera des événements de sensibilisation pour son personnel. Elle a aussi permis à l’organisme sans but lucratif Dialogue NB d’animer une discussion sur les préjugés et le racisme systémique.

Revendications antiracistes

«J’invite les municipalités à créer un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination», a clamé le coanimateur de l’association, Olivier Hussein, en prenant Montréal en exemple.

La professeure à la Faculté des arts et des sciences sociales de l’Université de Moncton (U de M), Marie-Pier Rivest a encouragé la prise conscience des préjugés contre les minorités.

«Si on est privilégié, on sera moins capables de reconnaître le racisme dans la société, a-t-elle notamment affirmé à propos des blancs. Il faut admettre nos torts, réfléchir aux façons d’utiliser nos avantages pour aider les personnes défavorisées, avoir un dialogue avec notre entourage et ne pas rire aux jokes à connotation racistes.»

Le professeur à la Faculté des arts et des sciences sociales de l’U de M, Leyla Sall a fait référence à une étude qu’il a conduite en 2018. Il avait montré que la Banque Nationale avait bénéficié de l’embauche d’immigrants originaires de Guinée, du Maroc, d’Haïti et du Sénégal, grâce à leurs compétences linguistiques et à leur réseau de connaissances.

«Une fois qu’on interagit avec des personnes racisées, on voit que ce sont, somme toute, des personnes compétentes», a-t-il commenté.

M. Sall réclame toutefois des quotas de personnes noires, par exemple, à tous les niveaux des institutions.

«Je n’ai rien contre l’éducation, mais ça ne marche pas tellement, car nous sommes tous obligés d’utiliser nos préjugés dans la vie», a-t-il expliqué.