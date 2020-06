Le pavillon sportif de l’UMCS portera dorénavant le nom d’Armand Caron

Le pavillon sportif de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, portera dorénavant le nom de «pavillon sportif Armand-Caron».

«Les contributions remarquables d’Armand Caron ont fait de lui un leader exceptionnel. Reconnu pour son dévouement et son ambition pour le développement de l’éducation postsecondaire à Shippagan et au Nouveau-Brunswick, il aura certainement marqué l’histoire de notre établissement et spécialement celle du campus de Shippagan. Nous lui sommes tous extrêmement reconnaissants et nous nous réjouissons que les installations sportives du campus de Shippagan portent le nom d’un exemple inspirant du mieux-être et des sports», affirme le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier.

Pour sa part, le vice-recteur du campus de Shippagan, Sid Ahmed Selouani, se réjouit de cette reconnaissance amplement méritée.

«Je suis très fier de voir cet honneur conféré à M. Caron car il est un véritable ambassadeur de l’UMCS qui n’a jamais arrêté de travailler pour son rayonnement. Il est également un infatigable intervenant bénévole pour l’avancement des dossiers de développement communautaire ayant des retombées indéniables pour toute notre région.»

Grand amateur de sports et du mieux-être, Armand Caron a profité de son passage au vice-rectorat de l’UMCS pour réaliser plusieurs projets d’envergure dont l’ajout d’installations sportives sur le campus.

Sous sa gouverne, le campus a subi une expansion physique majeure incluant une rénovation importante du pavillon Irène-Léger ainsi que l’ajout du pavillon sportif, du pavillon de la bibliothèque, des sciences et de la technologie et d’un complexe résidentiel pour étudiantes et étudiants.

Titulaire d’un baccalauréat ès arts en littérature de l’Université de Moncton et d’une maîtrise en études françaises de l’Université Laval, à Québec, M. Caron s’est joint en 1973 à l’équipe du Collège Jésus-Marie, devenu aujourd’hui le campus de Shippagan de l’Université de Moncton.

Il a ensuite occupé plusieurs postes au sein de l’établissement à titre de directeur des Services aux étudiants (1973-1978), de directeur des Services pédagogiques (1983-1990) et de vice-recteur (1990-2005).

Pendant quatre ans, il a assuré la direction générale du quotidien francophone l’Acadie Nouvelle et l’imprimerie Acadie Presse ainsi que la plate-forme web Cap Acadie (aujourd’hui acadienouvelle.com).

Son engagement bénévole envers le développement de sa communauté s’illustre par sa participation à plusieurs organismes et comités de la région, dont la Véloroute de la Péninsule acadienne et le Club Richelieu de Shippagan.