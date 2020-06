Le patrimoine architectural néo-brunswickois en sursis

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a remis un rapport très sévère à propos de la protection du patrimoine bâti de la Belle Province. Au Nouveau-Brunswick, les défenseurs des constructions ancestrales préfèrent déjà compter sur les citoyens plutôt que sur les administrations.

Le président de la Société historique Machault, Michel Goudreau, rit en entendant que les défenseurs néo-brunswickois des bâtiments ancestraux prennent souvent en exemple la Belle Province.

«Si c’est pire qu’au Québec, ça fait dur», s’exclame l’habitant de la Gaspésie.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc a publié au début du mois de juin un rapport que le journal Le Devoir a qualifié d’exceptionnellement sévère.

«Ici, le sauvetage des bâtiments ne fait même pas partie des enjeux», déplore l’historien Bernard Thériault quant à l’absence d’enquête de même nature au Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement provincial a pourtant répertorié plus de 1600 sites historiques et protège ceux qui sont reconnus importants pour l’ensemble de son territoire.

«Nous nous en sortons bien même s’il y a d’autres désignations à faire, juge l’historien du Village historique acadien de Bertrand, Philippe Basque. Tout n’est pas protégé, mais il n’y en a pas besoin.»

C’est toutefois insuffisant pour l’ancienne présidente de l’Association du patrimoine du Nouveau-Brunswick (APNB), Marion Beyea. C’est pourquoi son organisme sans but lucratif a décidé de développer sa propre base de données.

«Celle du gouvernement n’est pas très active en termes de nouvelles inscriptions depuis quatre ou cinq ans, juge-t-elle. Nous inclurons dans la nôtre d’autres critères pour juger de l’importance des bâtiments, que nous aimerions que les gens sélectionnent. Nous pensons que nous enregistrerons plus de constructions ainsi.»

Une Loi faible

Mme Beyea souligne en outre que la Loi sur la conservation du patrimoine au Nouveau-Brunswick manque de force. Le gouvernement peut autoriser la destruction d’un monument protégé pour des raisons de sécurité. Il permet aussi les rénovations par des ouvriers non spécialisés dans les techniques de construction traditionnelles.

À l’opposé, le ministère de la Culture français, par exemple, peut contraindre un propriétaire à réaliser des travaux nécessaires à la conservation d’un immeuble classé (le plus haut niveau de protection dans l’Hexagone). Il oblige aussi à embaucher des spécialistes pour les réfections des lieux historiques et ordonne un contrôle scientifique.

«C’est difficile d’imposer des restrictions de rénovation sans compensations financières, estime M. Thériault, qui prend part au comité de protection du patrimoine de Caraquet. Nous sommes obligés de faire des compromis sur les matériaux utilisés pour réduire les coûts. Sans flexibilité, nous n’arriverons jamais à embarquer les gens dans notre projet.»

Il se désole de la faiblesse des aides provinciales offertes pour la protection du patrimoine architectural. La subvention pour l’amélioration des lieux culturels communautaires s’élève par exemple à 75 000$ au maximum. À titre de comparaison, la transformation de la Vieille Gare de Shediac en musée et en salle de spectacle a coûté près de 400 000$ en 2015.

Une responsabilité municipale

«C’est aussi le rôle des individus et des municipalités de protéger les bâtiments», assène M. Basque.

Les membres des comités municipaux chargés de cet enjeu, quand ils existent, sont toutefois bénévoles et peuvent ne pas compter parmi eux de spécialistes de la rénovation des vieux immeubles. «Les municipalités n’ont pas les moyens d’investir dans le patrimoine, prévient en outre la présidente du comité de sauvegarde du patrimoine à Moncton, Paulette Thériault. À mon avis, il faut que le secteur privé s’implique.»

Moncton a quand même adopté un arrêté sur le patrimoine. La Ville invite aussi des promoteurs immobiliers à des séminaires pour leur suggérer des utilisations pour leur bâtiment patrimonial et réserve un budget pour la sensibilisation du public à ce sujet.

«À Caraquet, l’éducation a eu beaucoup plus d’impact que la coercition, analyse M. Thériault. Il y a le début d’une tendance. La boulangerie Grains de Folie, par exemple, s’est développée à partir d’un vieux bâtiment dans lequel personne ne voyait d’intérêt.»

M. Basque fait aussi valoir que les Néo-Brunswickois peuvent préserver leur patrimoine sans avoir besoin de contrainte.

«À quelques reprises pendant l’année, des gens m’appellent pour sauvegarder une construction, raconte l’historien. Dans des DSL, certains ont transformé une ancienne école en maison et une église en chalet. Ils ont fait ça très bien.»

Le patrimoine peut être moche

Le patrimoine architectural, ce n’est pas seulement le château de Versailles ou le Taj Mahal. Des citoyens ont par exemple défendu à plusieurs reprises la préservation du bâtiment de l’ancienne Coop de Caraquet, un édifice construit dans les années 1970 en tôles et en briques, à l’allure d’entrepôt.

Parmi eux se trouve l’historien et candidat à la mairie de la municipalité acadienne, Bernard Thériault.

«Le patrimoine, c’est l’ensemble des choses qui forment une communauté, définit-il. Ça peut ne pas être impressionnant ou vieux. Mais c’est important de conserver une partie de nous tout au long de notre évolution pour se rappeler de qui on était et pour être sûr de savoir où on va.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick confirme sur son site internet que les lieux historiques peuvent être des édifices grandioses comme des constructions modestes, de type industriel par exemple.

L’ancienne Coop de Caraquet n’est toutefois protégée ni par la province ni par Caraquet, dont la liste des bâtiments patrimoniaux n’accueille pas de constructions antérieures à 1940.

Elle ne correspond pas non plus à la description faite par M. Thériault du style acadien et maritime, que veut adopter sa municipalité depuis les années 1990 afin d’attirer les consommateurs: des bardeaux de pin et de cèdre et des revêtements de clin, par exemple.

Mais dans quelques années, qui sait?