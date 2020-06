Pro Cat Catamaran bientôt prêt à séduire ses premiers acheteurs potentiels

Le prototype du catamaran qui pourrait être assemblé éventuellement à Dalhousie flotte actuellement dans le port de l’endroit. Et d’ici quelques semaines, les acheteurs potentiels pourront venir l’essayer dans les eaux de la baie des Chaleurs.

Bien que la pandémie ait ralenti quelque peu les activités de l’entreprise Pro Cat Catamarans, celle-ci a toujours en tête de mettre sur pied une chaîne d’assemblage pour son engin à Dalhousie.

Le prototype est d’ailleurs arrivé il y a quelques jours dans la ville. Par camion, directement d’Irishtown, près la région de Moncton, là où il a été assemblé.

«On avait promis d’apporter un prototype à Dalhousie, et bien on a rempli notre promesse. Ne reste plus maintenant qu’à le faire essayer, les vendre et les construire», souligne la présidente de la compagnie, Magguy Thibodeau.

Pour l’instant, le catamaran est amarré au quai ouest du port de Dalhousie. Il n’a pas encore formellement pris le large, puisque ses moteurs doivent préalablement être inspectés. C’est d’ailleurs ce qui retarde l’entreprise pour le faire essayer par ses clients.

«Mais ça doit se faire sous peu. Bientôt, on sera en mesure d’emmener les éventuels acheteurs en mer et leur faire piloter», indique Mme Thibodeau.

Le catamaran de l’entreprise Pro Cat Catamaran possède une large surface de travail, ce qui en fait une alternative intéressante pour les flottes de pêche. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert Le navire de l’entreprise Pro Cat Catamaran possède une large surface de travail, ce qui en fait une alternative intéressante pour les flottes de pêche. Sur la photo, la présidente de l’entreprise, Magguy Thibodeau. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Le catamaran compte deux moteurs, ce qui le propulsera à une vitesse de 38 nœuds, soit plus vite que bien des bateaux de pêche actuels. Car ce catamaran se veut une embarcation de travail, un «workboat», idéal selon ses concepteurs pour le type de pêche pratiquée en Acadie, notamment la pêche aux homards.

«C’est très rapide et très stable. Il y a également une grande surface de travail – 16 pieds de large – pour transporter les casiers ainsi que pour entreposer les prises. Ça pourrait être un excellent atout pour les flottes de pêche actuelle, car on sait que celles-ci sont vieilles et qu’elles doivent se renouveler. Notre catamaran serait donc une très bonne option et un bateau fait ici en plus, ce qui ajoute un peu à la fierté», estime-t-elle.

Selon Mme Thibodeau, une quarantaine de personnes auraient démontré un intérêt à essayer le catamaran jusqu’ici à la suite de son récent passage au salon maritime de Moncton.

Le projet pourrait éventuellement créer près d’une cinquantaine d’emplois. La coque (en fibre de verre) de l’embarcation serait conçue à l’extérieur, mais le tout serait assemblé au Restigouche.

«On vise l’assemblage d’environ 52 bateaux par années, donc l’équivalent d’un par semaine», indique Mme Thibodeau.

Pour que cela se réalise toutefois, il faut un carnet de commandes, des appuis au niveau des gouvernements, ainsi qu’un terrain.

Pour l’instant, l’entreprise n’a rien de tout cela, sinon un prototype et une grande volonté.

«Nous sommes une “start-up”, alors c’est certain que ce n’est pas évident de convaincre qui que ce soit, surtout dans le contexte de la pandémie où les investisseurs sont plus craintifs. Mais on croit dans notre projet. On doit d’abord persuader les acheteurs et ça, je crois que ce sera faisable parce que nous avons un produit extraordinaire sous la main. Par la suite, je crois que l’on pourra s’entendre pour le reste», souligne la présidente de l’entreprise.

Au départ, celle-ci croyait pouvoir commencer les premiers assemblages dès 2020. Mais la pandémie a considérablement ralenti les démarches. Dans ce contexte, c’est donc beaucoup plus réaliste selon Mme Thibodeau de penser à un début de production en 2021.

Selon les caractéristiques ainsi que la grosseur désirée, ce bateau se détaillera entre 400 000$ et 500 000$.