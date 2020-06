Un professeur de l’Université de Moncton décroche une subvention de la NASA

Viktor Khalack, professeur agrégé de l’Université de Moncton, au département de physique et d’astronomie. - Archives

Le professeur d’astronomie Viktor Khalack, de l’Université de Moncton, fait partie d’un projet de recherche international qui vise à analyser six étoiles naines froides. Le projet s’est mérité une subvention de 50 000$ de la NASA.

Les chercheurs ont réussi à obtenir du temps d’observation sur un télescope de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), destiné à examiner des planètes situées à l’extérieur de notre système solaire.

Viktor Khalack et son équipe le «pointeront» plutôt vers six étoiles naines froides pour examiner leurs oscillations, ou vibrations.

Les chercheurs pourront en tirer des informations sur l’évolution des étoiles, dont l’âge est comparable à celui de notre univers. Même si elles sont «froides», elles ont tout de même une température de surface d’environ 3000 degrés Celsius.

Le télescope satellite, du nom de TESS (transiting exoplanet survey satellite), a été lancé en 2018. C’est à la fin d’un concours très compétitif que le professeur et ses collègues ont pu obtenir du temps d’observation.

Viktor Khalack explique que ce télescope recueille des données sur différents secteurs de l’espace depuis son lancement.

«Quelques mois après qu’un premier secteur a été observé, nous avons commencé à écrire un logiciel pour faire une analyse de ces données et maintenant, nous sommes très actifs dans l’analyse de toutes les étoiles observées avec le télescope», dit le professeur.

L’équipe cherche à examiner plus précisément les caractéristiques fondamentales de ces six étoiles, telles que leur température de surface, leur masse, leur rayon et leur âge.

Ils analyseront aussi l’intérieur des étoiles à l’aide des méthodes d’astérosismologie, soit l’étude des oscillations des étoiles. En un sens, cela ressemble à l’étude des secousses sismiques de la terre.

Les vibrations de ces astres permettent d’étudier les couches de convection, soit le mode de transfert d’énergie à l’intérieur de l’étoile. En comparant le transfert d’énergie et les vibrations de ces géants, il est possible de déterminer leur âge.

Viktor Khalack est cochercheur principal de ce projet de recherche avec Derek Buzasi (Florida Gulf Coast University) comme chercheur principal. Daniel Huber (University of Hawaii) et Sarbani Basu (Yale University) font aussi partie de l’équipe.

Les données sur les six étoiles visées par l’étude seront recueillies par TESS en juillet.

«L’approche développée par NASA est nouvelle, parce que c’est la première fois que les données enregistrées par le télescope de la NASA deviennent disponibles tout de suite à tout le monde.»

Le professeur explique que ces données sont normalement réservées à un organisme de recherche pendant une ou deux années avant de devenir publiques.

«Pour cette raison, on ne doit pas attendre deux ans pour faire de la science. Les données sortent, et c’est premier arrivé, premier à faire de la recherche, premier à publier», s’enthousiasme le professeur.

Viktor Khalack estime que ce projet offre aussi une porte d’entrée intéressante pour ses étudiants.

«Ça ouvre des possibilités pour des collaborations entre des étudiants canadiens et des étudiants et des professeurs aux États-Unis.»