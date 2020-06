Les tiques gagnent du terrain au N.-B.

La maladie de Lyme gagne du terrain au Québec. Et tout laisse croire que cette progression est similaire ici, au Nouveau-Brunswick.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, le nombre de cas déclarés et acquis de cette maladie au Québec a bondi d’un peu plus de 100 en 2015 à près de 400 en 2019. La proportion de tiques positives à la bactérie est également passée de 18% en 2018 à 24% l’année suivante.

Le risque d’acquisition de la maladie est significatif dans plusieurs régions, notamment l’Estrie, la Montérégie, la Mauricie-et-Centre-du-Québec et l’Outaouais.

En résumé, les populations de tiques sont plus denses, progressent vers le nord et sont généralement plus malades. Donc de bien mauvaises nouvelles.

La maladie est-elle également en progression au Nouveau-Brunswick?

Étant voisine immédiate du Québec et du Maines, et avec un climat similaire, la province est tout sauf à l’abri. En fait, la tique noire y est aussi en progression depuis quelques années, et rien ne porte à croire que cette tendance soit à la baisse.

Pierre Chuard est biologiste et gestionnaire du projet eTick, un projet de surveillance citoyenne pancanadien des tiques. Bien qu’il n’ait pas sous la main les chiffres officiels de la province en cette matière, il croit juste d’estimer que la densité des populations de tiques en province suit également la tendance canadienne cette année, une tendance à la hausse.

«Il y a plus de tiques et plus de tiques malades. C’est le constat global pour le pays, et je doute fort que le Nouveau-Brunswick y échappe. D’après la géographie, il n’y a aucune raison pour que ça y soit différent», dit-il.

Dans une entrevue récente à la Canadian Press, le vice-président de

Conservation de la nature Canada, John Foley, indiquait que les tiques devenaient de plus en plus communes dans les quatre provinces de l’Atlantique.

M. Foley soulignait qu’en raison des changements climatiques, au cours des dernières années, de nombreuses espèces de tiques ont migré des États-Unis et se sont adaptées au climat des régions canadiennes plus froides.

«Les tiques sont plus nombreux en Atlantique, a dit M. Foley. Il n’y a pas si longtemps, la Nouvelle-Écosse était la seule province de la région où on retrouvait des tiques à pattes noires. Aujourd’hui, l’insecte est commun à toutes les provinces, y compris Terre-Neuve-et-Labrador.»

Le site eTick, qui existe également sous forme d’application pour téléphones intelligents, demande notamment au grand public de soumettre des photographies de tiques accompagnées du lieu et de la date où celles-ci ont été prises. L’idée? Recenser grâce au public les endroits potentiellement plus à risque où retrouver les tiques, surtout la fameuse tique à pattes noires, celle qui transmet la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

«Ça nous donne un portrait de la situation. Et bientôt, nous devrions également avoir les tiques qui sont rapportées au Nouveau-Brunswick, donc un portrait encore beaucoup plus précis avec une meilleure idée des densités de populations», souligne M. Chuard.

De ces soumissions, on en retrouve d’ailleurs du Nouveau-Brunswick. Baker-Brook, Bathurst, Edmundston, Moncton, Miramichi, Shediac, Sussex, St. Stephen…

«On a même eu la semaine dernière nos premières tiques à pattes noires rapportées à Grand-Manan», indique le spécialiste.

Des tiques partout

Dans les faits, on trouve en des tiques partout en province. Il n’y a pour ainsi dire aucun endroit où il n’y en a pas. Ceci dit, elles ne sont pas toutes malades non plus.

Se faire piquer par une tique n’est pas pire que par un moustique. Là où ça se complique, c’est si l’insecte est porteur de la maladie de Lyme. Et c’est dans la portion sud de la province où c’est le plus problématique pour le moment, où l’on en retrouve le plus. Mais cette limite tend par contre à grimper vers le nord.

«Et ça ne veut pas dire non plus qu’il n’y a aucune chance d’attraper la maladie de Lyme dans le nord de la province. Elles peuvent avoir piqué un oiseau qui s’est ensuite envolé plus au nord. Quelqu’un de ces régions pourrait donc attraper également cette maladie, le risque est partout, bien que plus grand au sud», souligne-t-il, notant que la majorité des gens qui ont contracté la maladie de Lyme n’avaient jamais vu une tique de leur vie, ce qui complique les diagnostics ainsi que les traitements.

«Cela fait notamment en sorte que l’on sous-estime grandement le nombre de cas. L’an dernier aux États-Unis par exemple, il y avait 30 000 cas de diagnostiqués. Cela dit, on croit que le vrai chiffre serait davantage 300 000», mentionne M. Chuard.

Protection

La saison des tiques atteint son apogée au printemps et s’étend jusqu’à la fin octobre. Mais quoi faire pour éviter de tomber sur cet insecte?

En général, les tiques n’aiment pas les extrêmes, donc les grands froids et les grandes chaleurs. Elles recherchent davantage l’ombre et l’humidité, donc les herbes et près des cours d’eau.

«C’est pourquoi on conseille toujours aux amateurs de plein air de demeurer sur les sentiers officiels et non de s’aventurer en forêt», souligne M. Chuard.

Selon lui, les gens peuvent se protéger des tiques en portant des vêtements longs en forêt, dans le gazon ou même dans le jardin.

«Elles ne vous piqueront pas, mais elles pourraient toutefois demeurer sur les vêtements, de là l’importance de les mettre dans la sécheuse au moins deux minutes à haute température une fois à l’intérieur. Il est aussi conseillé d’appliquer de l’antimoustique ou de l’anti-tique. Il existe même des vêtements imprégnés de repousse tiques», dit-il.

En bref

Vous croyez avoir été piqué par une tique infectée? Le symptôme le plus courant est une rougeur sur la peau qui ne cause que peu ou pas de douleur ni de démangeaison. La rougeur peut être en forme d’anneau ou de cible. Elle est parfois très pâle et elle peut avoir des contours mal délimités. Certaines personnes rapportent aussi de la fatigue, de la fièvre et des courbatures.

Les symptômes pourraient s’aggraver si l’infection n’est pas détectée et que la bactérie se propage dans l’organisme. Ces symptômes, comme une paralysie du visage, des palpitations, des douleurs à la poitrine et des étourdissements, pourraient apparaître des semaines ou des mois après l’infection.

En présence d’une rougeur d’un diamètre de cinq centimètres ou plus qui persiste depuis au moins 48 heures, on recommande de communiquer avec Info-Santé 811.

– Avec des extraits de la Presse canadienne