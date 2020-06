Un homme se noie dans la rivière Miramichi

Un homme âgé de 44 ans, de Red Bank, près de Miramichi, est décédé en tentant de récupérer son embarcation qui était partie à la dérive.

Lundi, vers 13h, des agents de la GRC se sont rendus près de Red Bank, où un homme était en détresse dans la rivière Miramichi Nord-Ouest.

Selon la GRC, l’homme aurait essayé de récupérer son embarcation, qui s’était éloignée de la rive, et ce serait noyé à ce moment-là.

Vers 21 h, le corps de l’homme a été retrouvé à environ 25 mètres de la rive. Il a été déterminé que la cause du décès est la noyade.

Des plongeurs de l’Équipe de récupération sous-marine de la GRC, des pompiers volontaires de Sunny Corner, des employés du ministère des Pêches et des Océans, le Centre de coordination des opérations de sauvetage, l’équipe de recherche et de sauvetage et des bénévoles de la région ont participé aux recherches et à repêcher le corps. – AN