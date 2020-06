Autre reprise graduelle des services à l’hôpital de Campbellton

La réouverture graduelle des services de santé qui avaient été suspendus à l’Hôpital régional de Campbellton, a débuté mercredi.

Le Réseau de santé Vitalité, qui gère l’hôpital situé dans la région du Restigouche, a permis la reprise des services à l’urgence à 8h00.

Le lundi 29 juin sera une date importante. Il y aura reprise progressive des services et des soins ambulatoires non urgents, de même que des chirurgies non urgentes. Les visites aux patients pourront aussi être faites à compter de lundi , mais le Réseau Vitalité pose la condition que la région passe en phase jaune, comme prévu.

Le dernier bilan faisait état de la présence d’un patient atteint de la COVID-19 aux soins intensifs de l’Hôpital régional de Campbellton et d’un autre à l’unité COVID-19.

Mardi, les autorités de santé publique du Nouveau-Brunswick ont rapporté un nouveau cas de COVID-19, une personne âgée dans la cinquantaine de la région de Moncton. Le nombre de cas confirmés dans la province était de 165, dont 143 se sont rétablis.

Le Réseau de santé Vitalité affirme que les fermetures et interruptions temporaires de services à l’Hôpital régional de Campbellton ont été nécessaires afin d’assurer la sécurité du personnel et des patients en raison d’un foyer d’éclosion de la COVID-19 dans l’établissement. De strictes mesures de prévention et de contrôle des infections sont en place, ajoute-t-on.