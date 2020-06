Moncton: enthousiasme et scepticisme sur la rue Main

Les automobilistes peuvent conduire de l'est vers l'ouest seulement jusqu'au 30 septembre sur la rue Main de Moncton - Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Quelques personnes en terrasse, une poignée de piétons, un petit nombre d’automobiles et de rares cyclistes, le tout baigné de soleil et caressé par la brise: voilà la rue Main de Moncton mercredi midi, entre ses intersections avec les rues Lutz et Botsford.

L’instauration d’un sens unique, l’installation d’une piste cyclable et le remplacement de places de stationnement latérales par des patios représentent peut-être une révolution sur ce tronçon de l’artère. Mais si c’est le cas, c’est une révolution tranquille.

«Est-ce qu’ils vont fermer la rue?», se demande Rick, qui patiente devant le restaurant Tide & Boar.

L’habitant de Moncton écoute l’explication de la présence de blocs de béton séparant les cyclistes des automobiles au milieu la chaussée depuis le 22 juin. «C’est génial, s’exclame-t-il. Je fais beaucoup de vélo!»

De l’autre côté de la rue, Kamecha attend dans son imposant véhicule tout terrain.

«C’est excellent, s’exclame aussi la femme de 18 ans quand elle comprend le nouveau visage que présentera la voie jusqu’au 30 septembre. Ça donnera la possibilité aux gens de prendre le soleil et d’avoir une vie active. Après la pandémie, ça aidera ceux qui souffrent de dépression. Allez Moncton!»

Un peu plus loin, Jules César se protège du soleil. Il a suivi les débats entourant la transformation estivale de la rue Main.

«C’est génial, se réjouit-il également à propos du résultat. Après la pandémie, les cafés et les restaurants pourront proposer aux gens de s’asseoir dehors et de faire rouler leurs affaires sans crainte.»

À la sortie de son bureau, Annette est contente de pouvoir profiter de la météo agréable sans être dérangée par un trafic dense de voitures.

«J’aime ça, c’est fantastique, applaudit-elle à propos de la rue Main. Ça nous donne la chance de goûter à l’été.»

La rue Main à Moncton. À gauche, la piste cyclable et à droite, la voie pour les automobilistes, qui peuvent conduire de l’est vers l’ouest seulement jusqu’au 30 septembre – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Kamecha, 18 ans, se réjouit du sens unique, de la piste cyclable et de l’étalement des terrasses cet été sur la rue Main. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin Annette et sa collègue à la sortie de leur bureau à l’heure du dîner. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

«Pas nécessaire»

Toutefois, prenant l’air sous les arbres de la place de l’Assomption, Al désapprouve les aménagements.

«C’est pour quoi faire? Pour étaler des tables de restaurants à cause de la COVID-19? Okay… Je comprends leur projet, admet le sexagénaire. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Dans les grandes villes, c’est différent, mais c’est étroit assez, la rue Main. Les touristes ne vont pas aimer. Et les gens qui veulent prendre le bus, les seniors par exemple, doivent marcher jusqu’au croisement des rues Queen et Church. Moi, je peux le faire, mais d’autres non.»

Dans le magasin de mode Stile, la copropriétaire Michelle Parker regrette l’absence de gratuité du stationnement.

«C’est trop tôt pour parler des conséquences que les changements auront sur nous, dit-elle. Mais je croise les doigts et j’espère que ce sera bien.»

À l’intérieur du magasin Keating’s, le fils du propriétaire, Joe pense que la Ville a fait pire que mieux en évitant de rendre complètement piétonne la rue Main.

«Un sens unique n’aidera pas les cafés et les restaurants, affirme-t-il. Maintenant, on espère juste qu’une voiture ne heurtera pas un cycliste en tournant. Et puis, une voie pour vélos s’étirant le long de deux pâtés de maisons seulement…»

La gérante du restaurant Tokaï Ramen, qui dispose d’une large terrasse, critique également la décision de la municipalité.

«Les gens ne sont toujours pas nombreux à marcher, observe-t-elle. C’est par ailleurs très gênant pour les automobilistes. Certains doivent se garer plus loin.»

En fait, les conducteurs peuvent encore se garer du côté nord de la rue Main, quand les restaurateurs n’y ont pas installé de terrasse. Ils doivent en outre circuler dans l’artère d’est en ouest seulement.