Une sécheresse qui préoccupe les agriculteurs

L’Acadie et ses agriculteurs ont soif. La grave sécheresse qui menace leurs terres depuis plusieurs jours a déjà causé des dommages importants.

Chez les légumes à Daniel, près de Robertville, dans la région Chaleur, la chaleur intense et le manque de pluie ralentissent les opérations.

«Ça nous coûte cher. On a besoin d’arroser, arroser, arroser puisqu’on n’a pas de système d’irrigation dans tous nos champs. Et tout ce temps, ce sont des heures pendant lesquelles nos ouvriers ne peuvent pas faire leur travail habituel.»

Daniel Boudreau, le propriétaire, note également que les journées de travail doivent commencer plus tôt qu’à l’habitude ces jours-ci.

Avec la chaleur intense, le labeur serait beaucoup plus épuisant.

«On est obligé de se lever à 5h du matin pour arroser parce que c’est trop chaud en après-midi. Ça fait de grosses journées.»

Et même en irriguant quotidiennement, l’agriculteur précise qu’il est pratiquement impossible de «sauver» toutes les récoltes.

«Au-delà d’une trentaine de degrés, les plants arrêtent de pousser donc, même si tu les arroses, tu pourras peut-être les maintenir, mais jamais recréer les mêmes bienfaits qu’une bonne pluie et des temps plus doux.»

Daniel Boudreau et Madelaine Michaud attendent la pluie avec impatience. Acadie Nouvelle: Allison Roy.

En date de mardi, M. Boudreau s’inquiétait pour ses fraises, qui, en raison de la chaleur, étaient déjà en train de mûrir sans avoir atteint leur taille de maturité.

Il craignait aussi que ses cultures de crucifère, soit de choux, choux fleurs et brocoli, n’arrivent pas à tenir beaucoup plus longtemps sans une bonne ondée de pluie et des températures raisonnables.

«Chaque culture est différente. Certaines aiment boire, moins souvent, plus souvent et à différentes périodes. Les producteurs de patates, par exemple, ils ne sont pas autant dérangés par les sécheresses de juin et de juillet, car c’est plutôt en août qu’ils aiment avoir de la pluie, lorsque la patate grossit.»

La sécheresse aurait déjà abîmé quelques plants de fraises aux légumes à Daniel.

Le propriétaire souligne toutefois qu’il n’est pas trop tard pour se rattraper ailleurs dans le jardin une fois les temps secs terminés.

«Le pire été dont je me souvienne»

Michael Bouma souligne aussi une hausse importante du prix du fouin. Acadie Nouvelle: Allison Roy.

Du côté des fermes laitières Grants Brook, à Robertville, le rendement de la première coupe aurait chuté de 40 à 50%, comparativement aux années précédentes.

Michael Bouma, copropriétaire, explique que l’absence de pluie nuit non seulement à la quantité, mais aussi à la qualité nutritive du fourrage et des plants de maïs.

«Sans la pluie, les plantes n’ont pas d’énergie pour faire pousser leurs feuilles. Elles font simplement des graines et grandissent par leur tige. Mais franchement, ça ne vaut rien pour les vaches puisque les plantes fournissent seulement des fibres.»

Pour combler ces manques, le producteur a dû semer plusieurs nouveaux plans au cours des dernières années.

En observant les récentes tendances climatiques, il considère aujourd’hui installer un système d’irrigation.

«À ce point, il s’agit du pire été dont je me souvienne. Normalement, la terre serait sèche comme ça à la fin juillet, début août, mais pas maintenant.»

Outre le fourrage, M. Bouma affirme que la canicule a aussi un impact direct sur la production laitière.

«La chaleur comme ça, ça stresse énormément les vaches. Elles respirent extrêmement vite, elles convergent toutes vers la porte ou devant les abreuvoirs.»

Selon le producteur, il faudrait environ une semaine de pluie modérée, dépendamment de la température, pour renverser les dommages causés par la sécheresse.

«On a vraiment besoin de pluie»

Aux jardins du Voisin, Sylvain Boudreau consacre lui aussi beaucoup de son temps à irriguer manuellement ses cultures.

«On a un gros champ en arrière qu’on a arrosé à la main. On a perdu des journées pratiquement entières», a-t-il témoigné.

Heureusement pour l’agriculteur de Little River, près de Bathurst, l’installation d’un système d’irrigation avait déjà été entamée avant cet épisode de chaleur.

Une fois terminé, le nouvel équipement devrait donner un bon coup de pouce, mais en attendant, M. Boudreau continue d’espérer un cadeau de Dame Nature.

«On a vraiment besoin de pluie, mais on ne veut pas avoir des quantités qui vont nous inonder non plus. C’est toujours une question d’équilibre.»