Des chefs autochtones du N.-B. demandent une enquête sur le racisme

Les six chefs de la Première Nation malécite du Nouveau-Brunswick réitèrent leur demande auprès du gouvernement de Blaine Higgs pour la mise sur pied d’une commission d’enquête indépendante sur la discrimination systémique et le profilage.

Ces chefs, accompagnés de leurs homologues de la Première Nation micmaque, ont rencontré le premier ministre la semaine dernière, mais ce dernier a dit préférer la création d’un comité de travail pour réviser les nombreux rapports et recommandations déjà publiés au fil des années.

Les chefs malécites soutiennent qu’une enquête publique aurait plus de mordant et rappellent qu’en 2017, Blaine Higgs réclamait lui-même une telle démarche parce qu’elle s’accompagne de plus de pouvoirs qu’un simple comité.

Les chefs soulignent qu’une enquête publique aurait le pouvoir de forcer le gouvernement, les procureurs et la police de coopérer pleinement à ses travaux.

De manière plus précise, les chefs malécites veulent que l’enquête publique se penche sur les décès de Chantel Moore et de Rodney Levi, deux Autochtones tués par des policiers au début du mois.

Ils réclament également qu’une éventuelle enquête soit présidée par des Autochtones et que ses termes soient déterminés par les Premières Nations de la province.