L’Université de Moncton s’entend avec ses profs et ses bibliothécaires 

De gauche à droite: Étienne Dako (ABPPUM); Jacques Cormier (UdeM); Gilles C. Roy, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche; Jean-François Thibault (UdeM); Elizabeth Dawes (UdeM); Paul Deguire (ABPPUM); Jacques Paul Couturier, recteur par intérim de l’U de M; Pierre Goguen (ABPPUM) et Mathieu Lang, président de l’ABPPUM, - Photo contribution: ABPPUM