Algues bleues: 2,3 millions $ pour un nouveau système de filtration à Moncton

La Ville de Moncton installera un appareil de filtration d’eau au coût de 2,3 millions $ pour éviter la contamination aux cyanobactéries.

Le projet consiste à installer de nouveaux clarificateurs dans l’usine de traitement de l’eau du bassin hydrographique Turtle Creek, la source d’eau potable du Grand Moncton.

Les quatre anciens clarificateurs d’eau seront retirés de leur emplacement et seront remplacés progressivement. Le traitement de l’eau ne sera pas interrompu pendant les travaux.

Selon le rapport présenté au conseil municipal lors d’une réunion lundi midi, ce projet pourrait être terminé d’ici le 30 novembre.

Le contrat a été accordé à l’entreprise Edgeline Construction Ltd au coût de 2,291 950$.

Un fonds de provision pour des éventualités imprévues a été établi à 114 597$.

Les nouveaux clarificateurs d’eau permettront de déloger les matières organiques coincées dans la mécanique de la station de traitement. Les matières organiques seront alors envoyées à la surface de l’eau et ramassées.

En 2017, la Ville a retenu les services d’un consultant en ingénierie, CBCL Limited, pour évaluer l’usine de traitement d’eau du Grand Moncton afin de voir si elle pourrait continuer de répondre aux besoins en matière de filtration d’eau dans les années à venir.

La même année, on a constaté la présence d’algues bleues dans le bassin de Turtle Creek. La Ville a alors demandé à CBCL de lui fournir un estimé sur la capacité de l’usine à traiter l’eau contenant des algues et les toxines qui y sont associées.

Une deuxième étude sur le sujet a été complétée par la même firme en 2018, et la Ville a mis sur place une stratégie en plusieurs étapes.

La phase 1a consistait à augmenter l’espace disponible dans l’usine, chose nécessaire pour pouvoir remplacer l’équipement de clarification de l’eau actuel. Ces travaux entrepris par Maritech Construction Ltd devraient être complétés en juillet.

La phase actuelle, soit 1b, consistait à acheter les quatre clarificateurs d’eau et à les installer, en plus de remplacer de l’équipement de contrôle, des conduites d’eau, des pompes et autres instruments.