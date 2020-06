COVID-19: les Jeux de l’Acadie 50+ reportés à 2022

Les Jeux de l’Acadie 50+ d’Edmundston sont une fois de plus reportés en raison de l’incertitude entourant la pandémie. L’événement est maintenant programmé du 25 au 28 août 2022.

Les Jeux avaient déjà été reportés à 2021 en mars dernier. Comme il est possible qu’il n’y ait toujours pas de vaccin pour la COVID-19 l’été prochain, les organisateurs ont opté pour la prudence.

«Advenant que le coronavirus est encore présent dans nos communautés l’an prochain, sans vaccin, et le fait que la clientèle des jeux se veut des gens de 50 ans et plus, qui ne s’inscrivent pas par crainte de propagation possible, on se doit comme comité organisateur de prendre position», affirme la coprésidente des Jeux, Louise Guerrette.

Elle note d’ailleurs que certaines activités prévues dans le cadre de l’événement ne peuvent tout simplement pas avoir lieu tout en respectant les règles de distanciation physique.

Cinq volets seront au programme lors des Jeux de l’Acadie 50+ en 2022: sportif, créatif, culturel, mieux-être et intergénérationnel. – AN