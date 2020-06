COVID-19: sixième journée consécutive sans nouveau cas au N.-B. 

Le Nouveau-Brunswick a connu sa sixième journée consécutive sans nouveau cas confirmé de COVID-19, lundi. Il ne reste plus que cinq cas actifs dans la province.

Selon la Santé publique, deux personnes sont présentement hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 165 personnes ont reçu un diagnostic positif. De ce nombre, 158 se sont rétablies et deux sont décédées.

Un nouveau portail pour suivre la progression du virus

Le gouvernement provincial a lancé un nouveau tableau de bord en ligne sur la pandémie, lundi.

En plus des données sur les cas actifs et le nombre de tests, on y retrouve entre autres des statistiques sur les lits occupés dans les unités de soins intensifs, sur les cas par zone de santé et sur le nombre de véhicules qui traversent les points de contrôle aux frontières.

Les données proviennent des régies régionales de la santé, du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité publique. Le tableau de bord sera mis à jour quotidiennement.

«Avoir accès à davantage d’information en ligne va permettre aux gens du Nouveau-Brunswick de mieux comprendre la situation actuelle et de prendre des décisions éclairées afin d’assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leur communauté», affirme le ministre de la Sécurité publique, Carl Urquhart, par voie de communiqué.