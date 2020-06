Air Canada ferme son escale à Bathurst et suspend plusieurs liaisons au N.-B.

Air Canada annonce des compressions majeures en raison de la COVID-19. L’escale de Bathurst passe à la trappe, tout comme de nombreuses liaisons au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans les provinces de l’Atlantique.

La nouvelle est tombée mardi par voie de communiqué. Les escales de Bathurst et de sept autres communautés rurales dont Gaspé au Québec et Wabush à Terre-Neure-et-Labrador sont carrément supprimées.

De très nombreuses liaisons demeureront suspendues indéfiniment dans la région. Au Nouveau-Brunswick, les vols Bathurst-Montréal, Moncton-Halifax, Moncton-Ottawa, Fredericton-Halifax, Fredericton-Ottawa et Saint-Jean-Halifax sont touchés.

Air Canada va aussi réduire son personnel d’environ 20 000 employés, soit plus de 50% de son effectif. Cette réduction sera faite grâce à des mises à pied, des départs, des retraites anticipées et des congés spéciaux.

Elle s’attend à ce que le rétablissement du transport aérien prenne «au minimum trois ans». Elle va évaluer d’autres modifications à son réseau et à son horaire ainsi que des suspensions de service supplémentaires au cours des prochaines semaines.

«Ces changements structurels au réseau régional intérieur d’Air Canada résultent d’une faiblesse constante de la demande tant dans le marché d’affaires que dans celui du loisir, conséquence de la COVID-19, des restrictions de voyage fédérales et provinciales et des fermetures de frontières, qui réduisent les perspectives de reprise à court et à moyen terme», lit-on dans son communiqué de presse.

Voici les escales fermées par Air Canada:

Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador)

Gaspé (Québec)

Baie-Comeau (Québec)

Mont-Joli (Québec)

Val-d’Or (Québec)

Kingston (Ontario)

North Bay (Ontario)

Voici la liste des liaisons suspendues indéfiniment:

Provinces de l’Atlantique

Bathurst-Montréal

Moncton-Halifax

Moncton-Ottawa

Fredericton-Halifax

Fredericton-Ottawa

Saint-Jean-Halifax

Goose Bay-St. John’s

Deer Lake-Goose Bay

Deer Lake-St. John’s

Charlottetown-Halifax

Gander-Goose Bay

Gander-St. John’s

Wabush-Goose Bay

Wabush-Sept-Îles

Québec/Ontario

Baie-Comeau-Montréal

Baie-Comeau-Mont-Joli

Gaspé-Les Îles-de-la-Madeleine

Gaspé-Québec

Sept-Îles-Québec

Val-d’Or-Montréal

Mont-Joli-Montréal

Rouyn-Noranda-Val-d’Or

Kingston-Toronto

London-Ottawa

North Bay-Toronto

Windsor-Montréal

Ouest canadien :

Regina-Winnipeg

Regina-Saskatoon

Regina-Ottawa

Saskatoon-Ottawa