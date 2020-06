COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 n’a été rapporté pour la sixième journée consécutive, lundi au Nouveau-Brunswick.

Il reste toujours cinq cas actifs dans la province. Depuis le début de la pandémie, 165 personnes ont contracté le virus, 157 se sont rétablies et deux sont décédées.

Le gouvernement provincial vient d’ailleurs de lancer un nouveau tableau de bord en ligne. On y trouve des données sur la progression du virus, sur les lits disponibles dans les hôpitaux et sur la circulation aux points de contrôle frontaliers.

La situation est encore plus encourageante dans les trois autres provinces de l’Atlantique. Il n’y a pas un seul cas actif en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Au Québec la situation reste pas mal plus préoccupante. Lundi, les autorités ont rapporté cinq décès et 72 nouveaux cas. Il y avait 455 personnes hospitalisées, dont 45 aux soins intensifs. Depuis le début de la pandémie 55 390 personnes ont contracté le virus et 5485 en sont mortes au Québec.

On dénombrait lundi 27 270 cas dans la région de Montréal, 5786 dans celle de Laval et 7827 en Montérégie.

