Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 n’a été rapporté au Nouveau-Brunswick pour la huitième journée consécutive, mercredi. Deux cent soixante-douze tests de dépistage ont été réalisés depuis mardi.

Une personne s’est rétablie au cours des 24 dernières heures et il ne reste plus que trois cas actifs. Ces trois personnes sont présentement hospitalisées et deux d’entre elles sont aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 165 personnes ont reçu un diagnostic positif. De ce nombre, 160 se sont rétablies et deux sont sont décédées.