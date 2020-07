Aéroport de Charlo: PAL Airlines pourrait reprendre du service

Outre la suspension du service aérien offert par Air Canada à l’aéroport régional de Bathurst, un autre transporteur a cessé d’offrir des vols réguliers dans le nord de la province depuis la pandémie.

L’avionneur terre-neuvien PAL Airlines a cessé ses vols à l’aéroport régional de Charlo en mars.

«C’est une décision prise avant le début de la pandémie, donc qui n’est pas liée avec la COVID-19. Elle ne fut pas prise de gaité de cœur, c’est tout simplement une question de marché, la demande n’était plus vraiment au rendez-vous», exprime Tommy Desfossés, directeur des opérations corporatives pour PAL Airlines.

L’aéroport de Charlo était une escale du trajet Halifax (NÉ) et Wabush (TNL) à raison de trois fois par semaines. La compagnie fréquentait le Restigouche depuis 2012.

Selon M. Desfossés, PAL Airlines n’a toutefois pas coupé ses liens avec l’aéroport. Elle continue d’ailleurs de faire des arrêts au besoin dans la région.

«Nous n’y avons plus de comptoir, mais on y a fait quelques arrêts de temps à autre pour des vols nolisés, lorsqu’il y a une demande particulière, comme des entreprises qui ont besoin de faire venir des employés», dit-il.

Un retour possible

Il note que PAL Airlines étudie plusieurs scénarios et qu’un retour au Nouveau-Brunswick n’est pas écarté. La récente décision d’Air Canada vient également changer la donne. De la trentaine de routes abandonnées par la compagnie, une dizaine d’entre elles se trouvent sur les routes déjà empruntées par PAL Airlines. Il pourrait donc y avoir des occasions d’affaires à saisir dans ces marchés.

«Ça nous amène à réétudier le marché afin de voir s’il existe une demande que nous pourrions combler. Mais aussi, si c’est possible d’accroître nos vols plus à l’ouest, comme nos activités sont surtout concentrées dans l’est. Du coup, la porte n’est pas du tout fermée pour un retour prochainement au Nouveau-Brunswick. Peut-être même à Charlo où nous avons toujours été très bien traités», exprime M. Desfossés, qualifiant même cette possibilité de très probable.

La pandémie n’a pas épargné PAL Airlines. Mais comme elle dessert davantage une clientèle d’affaires que de tourisme et qu’elle ne fait pas dans le transport international, elle a tout de même pu se tenir la tête hors de l’eau.

Temps difficiles pour la régie

Il va de soi que le départ de PAL Airlines de l’aéroport de Charlo laisse un vide énorme sur la piste, mais aussi dans les coffres de l’établissement.

«Ils constituaient une source de revenus stable depuis plusieurs années», explique le président du conseil d’administration de la régie aéroportuaire de Charlo, David Montgomery.

«Il y a toujours beaucoup d’effervescence à l’aéroport l’été en raison des touristes américains qui viennent pêcher. Mais là, c’est le calme plat. Ils ne viennent pas à cause des mesures de quarantaine et du fait que les camps de pêche sont fermés pour la majorité», indique-t-il.

L’aéroport peut par contre toujours compter sur le trafic engendré par les opérations d’épandage contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette. L’avion-ambulance apporte également un peu d’activité, tout comme le récent arrêt-surprise des Snowbirds effectués dans le cadre de leur tournée pancanadienne.

«C’est certain que le départ de PAL Airlines va nous affecter nos revenus. Cela dit, ça fait environ 20 ans que nous n’avons plus de gros transporteurs et que nous ne fonctionnons avec presque rien comme budget. On survit. On va passer au travers, mais c’est certain que c’est décevant de perdre notre seul transporteur. On souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible dans l’industrie, et le retour de PAL Airlines par la même occasion», ajoute M. Montgomery.