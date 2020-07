Kevin Vickers ne veut pas d’élections générales en 2020

Blaine Higgs devrait se concentrer sur la relance de l’économie au lieu de songer à déclencher des élections générales, selon le chef du Parti libéral.

Kevin Vickers s’est présenté devant les journalistes, jeudi, à l’Assemblée législative, pour s’en prendre au premier ministre et dénoncer la possibilité de tenir des élections générales cet automne.

«Il est regrettable qu’à l’instar de Trump qui organise des rassemblements, le premier ministre Higgs soulève la question des élections et semble faire passer son programme politique avant la santé et la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes», a indiqué M. Vickers.

«La priorité devrait être la relance économique et non une élection!»

Le premier ministre Higgs a laissé entendre récemment dans certains médias qu’il envisage la possibilité de déclencher des élections générales à l’automne au lieu d’organiser trois élections partielles.

Le gouvernement progressiste-conservateur, qui est minoritaire à l’Assemblée législative, possède le même nombre de députés que l’opposition libérale.

Deux circonscriptions sont vacantes et le député Bruce Northrup, un progressiste-conservateur, a annoncé le mois dernier son intention de se retirer de la vie politique à l’automne.

Selon les résultats de ces partielles, le gouvernement pourrait se retrouver avec moins de députés que l’opposition officielle.

Blaine Higgs craint que la province se retrouve alors en élections générales malgré tout.

Kevin Vickers est cependant convaincu que la tenue d’élections générales avant la fin de l’année serait une erreur dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses ravages économiques.

«C’est la dernière chose dont la province aura besoin cet automne», a-t-il dit.

M. Vickers tient toutefois à ce que le premier ministre déclenche des élections partielles rapidement pour remplir les postes vacants à l’Assemblée.

À l’automne, les citoyens de Sainte-Croix et de Baie-de-Shediac-Dieppe auront été sans député depuis près d’une année, a-t-il dénoncé.

M. Vickers a cependant refusé de dire si à son avis le premier ministre Higgs aurait toujours la légitimité nécessaire pour gouverner si le Parti progressiste-conservateur se retrouve avec moins de députés que l’opposition officielle.

«Je vous assure que le Parti libéral du Nouveau-Brunswick n’a aucunement l’intention de provoquer des élections en 2020», a-t-il dit.

Blaine Higgs a déclaré au journal par écrit qu’il ne souhaite pas d’élections générales cet automne.

Il s’agirait toutefois selon lui d’un scénario plus démocratique que de laisser les électeurs de trois circonscriptions décider du sort du gouvernement.

«Ce n’est pas comme si je voulais des élections, mais est-ce que seulement trois circonscriptions devraient pouvoir décider si le gouvernement doit changer ou est-ce que l’ensemble de la population devrait être capable de prendre cette décision? Ça doit faire faire partie de l’analyse», a indiqué M. Higgs.