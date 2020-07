Une ado de Moncton âgée de 15 ans portée disparue

Emma Marie May Richardson a été vue pour la dernière fois sur la rue Myers à Moncton vers 18h le 30 juin dernier. Sa disparition a été signalée à la police le même jour.

La GRC demande l’aide du public pour retrouver une adolescente de Moncton âgée de 15 ans qui est portée disparue.

Emma Marie May Richardson a été vue pour la dernière fois sur la rue Myers à Moncton vers 18h le 30 juin dernier. Sa disparition a été signalée à la police le même jour.

La police indique qu’elle a suivi plusieurs pistes pour la retrouver, sans succès.

Elle mesure environ 5 pieds 7 pouces (170 centimètres), et pèse environ 175 livres (80 kilogrammes). Elle a les cheveux brun clair longs et les yeux bruns.

Quand elle a été vue pour la dernière fois, elle portait un chandail à capuchon blanc de type «tie-dye» avec les mots « I HATE EVERYONE BUT YOU» sur le devant à gauche. Elle portait aussi un pantalon de sport noir, des sandales bleu marine, et une couverture de peluche grise. Mme Richardson a un anneau à la narine droite.

La GRC demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Emma Marie May Richardson de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.