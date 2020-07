Commissaire aux langues officielles: les juristes francophones se tournent vers les tribunaux

L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) poursuit la province et le Commissariat aux langues officielles. Elle souhaite qu’un juge se prononce sur l’intérim d’un an et demi qui a suivi la retraite de Katherine d’Entremont.

«L’AJEFNB veut mettre les pendules à l’heure. Nous demandons à la Cour du Banc de la Reine de dire que certaines décisions sont invalides pour que le prochain gouvernement respecte les règles. C’est aussi dans une perspective de modernisation de la Loi», résume l’avocat de l’organisme pour cette requête en révision judiciaire, Me Gabriel Poliquin.

Il précise qu’il ne s’agit pas d’une attaque contre la commissaire aux langues officielles actuelle, Shirley C. MacLean. Il réprouve plutôt ce qui s’est passé avant son arrivée.

Rappelons que sa prédécesseure, Katherine d’Entremont, a pris sa retraite en juillet 2018 et qu’elle a été remplacée de façon intérimaire par Michel Carrier. En juin 2019, le gouvernement Higgs a annoncé la prolongation de l’intérim de ce dernier, qui a duré jusqu’au 2 janvier 2020, soit un an et demi.

«Le paragraphe 43(5.5) de la Loi sur les langues officielles, prévoit notamment que le lieutenant-gouverneur peut nommer un commissaire intérimaire pour un mandat maximal d’un an», rappelle l’AJEFNB par communiqué.

En juin 2019, le porte-parole du conseil exécutif de Blaine Higgs, Tyler Campbell a indiqué que le gouvernement avait reçu un avis juridique favorable de la part du cabinet de la procureure générale. Il a toutefois refusé de le rendre public en faisant valoir le privilège du secret professionnel de l’avocat.

En juillet 2019, l’AJEFNB a par ailleurs déposé une plainte devant le commissaire aux langues officielles concernant notamment le renouvellement de son intérim. Michel Carrier a alors fait appel à un enquêteur externe pour la traiter en raison d’un conflit d’intérêt réel ou perçu. L’AJEFNB conteste cette décision.

«Aucune disposition dans la Loi sur les langues officielles [ne lui permet] de déléguer ses pouvoirs d’enquête, de présentation de rapports et de faire des recommandations», s’indigne-t-elle.

M. Poliquin croit que le gouvernement et le Commissariat aux langues officielles du N.-B. ont fait preuve de laxisme dans l’application de la législation néo-brunswickoise.

Le ministère de la Justice, le bureau du procureur général et Mme MacLean ont refusé de commenter l’affaire parce qu’elle est portée devant les tribunaux.

L’audition devrait se tenir le 27 octobre devant la Cour du Banc de la Reine à Moncton, selon M. Poliquin.

«Le gouvernement se dit probablement que personne n’osera le contester devant les tribunaux», avait avancé sur Twitter en juin 2019 l’expert en droits linguistiques, Me Michel Doucet à propos de la prolongation de l’intérim de Michel Carrier.

Pari perdu.