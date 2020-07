De l’art, de la musique et de l’éducation physique à la rentrée scolaire

Les élèves des Districts scolaires francophones Nord-Est et Nord-Ouest auront droit à des cours d’éducation physique, de musique et d’arts lors de la prochaine rentrée scolaire.

Dans une note envoyée aux parents plus tôt cette semaine, la direction du DSF-NE confirme qu’elle n’utilisera pas les enseignants de ces trois matières scolaires spécialisées afin de pourvoir les postes vacants causés par la réorganisation des salles de classe.

C’est qu’en raison de la COVID-19 et des mesures de distanciation imposées par le ministère de l’Éducation, les districts devront réduire la taille de certaines classes, notamment de la maternelle à la 5e année. Les classes auront du coup entre 15 et 20 élèves (maximum) chacune.

Au DSF-NE uniquement, cette mesure se traduira par la création d’une cinquantaine de classes supplémentaires dès septembre. Cela signifie en principe qu’autant d’enseignants supplémentaires devraient être nécessaires. De là l’idée d’utiliser les enseignants de musique, d’art et d’éducation physique pour prendre en charge ces classes additionnelles.

«C’était l’un des scénarios sur la table. Nous l’avons exploré, puis on a finalement préféré aller dans une autre direction», explique le directeur général du DSF-NE, Marc Pelletier.

Intéressante sur papier, cette possibilité avait reçu un accueil plutôt mitigé autant de la part des parents que du corps professoral, qui jugeaient ces matières importantes pour le développement des enfants.

Selon M. Pelletier, ces cours conserveront leur format original et le même nombre d’heures que par le passé. Il se pourrait toutefois que certains changements surviennent en raison de mesures sanitaires accrues liées à la pandémie. Ainsi, il serait possible que certaines activités sportives ou même certains instruments de musique ne soient pas recommandés en début d’année.

Du côté du District scolaire francophone Nord-Ouest, on soutient que le plan, jusqu’à présent, est également d’offrir des cours d’éducation physique, de musique et d’arts. L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre sans succès le District scolaire francophone Sud afin de connaître sa position.

Classes multiprogrammes

Au DSF-NE on croit être en mesure de trouver la main-d’œuvre nécessaire pour les salles de classe régulières sans forcer l’abandon de ces trois matières. Mais comment s’y prendra-t-il?

Déjà, une vingtaine d’enseignants supplémentaires ont été embauchés.

«Sans dire que nous débordons de ressources, nous avons tout de même accès à un bon bassin d’enseignants disponibles, ce qui nous permet d’absorber une partie du surplus des classes additionnelles qui seront créées à la rentrée», indique M. Pelletier.

Outre l’embauche de personnel, le district aura également recours à une autre méthode pour régler la problématique de ces classes additionnelles, soit la création des classes multiprogrammes, donc à niveaux multiples. En fait, la cinquantaine de classes additionnelles anticipées seront multiprogrammes.

«En combinant certaines classes de niveaux différents, ça nous permet de gagner quelques enseignants ici et là», souligne M. Pelletier, notant que son district se limitera pour le moment à la combinaison de deux niveaux seulement.

«La combinaison de classes de niveaux différents est une pratique que l’on voit beaucoup du côté anglophone. Du côté francophone, ça existe aussi, mais on voit surtout cela dans les petites écoles ayant peu d’élèves. Et il ne faut pas aborder cela de façon négative, ce type de classe est aussi très bon et connaît également du succès», soutient M. Pelletier.

Celui-ci note que le mouvement d’élèves s’effectuera autant vers le niveau supérieur qu’inférieur. À titre d’exemple, une classe de 3e année n’ayant qu’une quinzaine d’élèves pourrait voir la moitié du groupe être combiné avec des élèves de 2e année, et l’autre moitié avec des élèves de 4e année.

«On va faire des économies d’enseignants, mais on s’entend que ce sont des économies de crises. Notre souhait est de revenir rapidement aux classes traditionnelles de même niveau», dit le directeur général.