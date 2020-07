Inclusion sociale: le financement de la GRC à Moncton soulève des questions

Un membre d’un comité de la Ville de Moncton croit que la municipalité devrait réduire son financement des services de police et verser cet argent à des programmes sociaux.

Charles MacDougall, membre du comité sur la pauvreté et l’inclusion sociale de la Ville de Moncton, a entamé une réunion mardi en faisant valoir que certains services sociaux sont sous-financés en faveur des services de la GRC.

Il estime que cela joue en défaveur des communautés racisées et des minorités sexuelles et de genre.

Pendant la réunion, il a fait remarquer que le financement de la GRC – à la hauteur de 21 millions $ en 2019 – a augmenté de 7,15% en 2020. Le détachement policier ajoute aussi quatre nouveaux membres cette année.

De leur côté, plusieurs organismes communautaires ont reçu «environ le sixième» des fonds demandés de la part de la Ville, d’après lui.

Il croit entre autres que cela pourrait permettre d’augmenter le financement voué au logement abordable et à la sécurité alimentaire, deux enjeux-clés dans une ville aux prises avec un problème d’itinérance.

Le financement de la police est un enjeu qui a pris de l’ampleur à l’ère de plusieurs morts aux mains de la police aux États-Unis et au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, Chantel Moore et Rodney Levi, tous deux autochtones, sont décédés lors d’interventions policières aux mains de la police d’Edmundston et de la GRC respectivement.

Mais en entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Charles MacDougall explique que le questionnement du financement accordé à la police a aussi sa raison d’être à Moncton. Il estime que les personnes noires, transgenres et autochtones ne se sentent parfois pas en sécurité lors d’interactions avec la police.

Pendant la réunion, cela a fait réagir Charles Léger, conseiller de Moncton qui occupe le poste de président de l’Autorité policière régionale de Codiac. D’après lui, ce sujet serait plus approprié au sein d’une réunion de cet organisme – qui est pourtant en pause pour l’été et qui ne se réunit pas avant septembre.

Charles MacDougall est partiellement d’accord. Selon lui, il convient d’en parler à l’APRC, mais aussi aux autres comités municipaux.

«Je pense qu’il faut avoir ces discussions avec différents groupes, parce que quand on parle seulement à l’APRC, on parle seulement de comment ils utilisent leur argent, et pas de la plus grande idée que la Ville de Moncton devrait rediriger des fonds vers les services sociaux», dit-il.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le conseiller Charles Léger ajoute aussi un bémol à cette histoire – le financement des organismes communautaires devrait surtout être une compétence provinciale, selon lui.

Il estime aussi que Moncton dépasse déjà son mandat en cette matière alors que la Ville est aux prises avec un problème d’itinérance.