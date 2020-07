La bulle atlantique est en vigueur, mais la patience sera de mise aux frontières

Les citoyens de l’Atlantique peuvent désormais circuler quasi librement entre les quatre provinces sans avoir à s’isoler après avoir franchi une frontière.

La fameuse bulle atlantique est entrée en vigueur à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi.

C’est la première fois depuis 100 jours que les simples visiteurs d’ailleurs en Atlantique sont autorisés à entrer au Nouveau-Brunswick sans devoir se mettre en quarantaine à leur arrivée pour éviter la propagation de la COVID-19.

C’est également la première fois depuis trois mois que les Néo-Brunswickois peuvent visiter l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador sans avoir à s’isoler d’abord.

La bulle atlantique arrive d’ailleurs au bon moment pour l’industrie touristique de la région qui est presque paralysée depuis le début de la pandémie du coronavirus.

«C’est le rayon d’espoir que tout le monde attendait», selon la directrice générale de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, Corrynn Clemence.

«Plusieurs de nos exploitants nous ont confié que lorsque la bulle a été annoncée, leur téléphone a rapidement commencé à sonner. C’était une bonne nouvelle parce qu’il y avait tellement d’incertitude jusqu’ici.»

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a d’ailleurs demandé à ses concitoyens de faire preuve d’hospitalité même si tous en Atlantique ne sont pas d’accord avec l’idée de rouvrir certaines frontières.

«Je sais que certains d’entre vous sont inquiets, d’autant plus que nous accueillerons nos voisins de l’Atlantique (vendredi) sans qu’ils aient à isoler», a-t-il déclaré lors d’un point de presse, jeudi.

«Souvenons-nous de l’hospitalité néo-écossaise. Soyons aimables, soyons ouverts et soyons accueillants.»

«Je tiens à vous assurer que si nous constatons une augmentation du nombre de cas de COVID, nous réévaluerons la situation.»

En date de jeudi, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse comptaient chacun trois cas actifs de COVID-19. L’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ne recensaient aucun cas actif.

La circulation n’est pas totalement libre dans la région malgré le relâchement de certaines mesures. Les automobilistes doivent toujours se soumettre à des contrôles routiers à l’entrée des différentes provinces.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement demande aux visiteurs de remplir un formulaire sur le web un ou deux jours avant de se présenter au pont de la Confédération.

Charlottetown veut notamment connaître à l’avance l’identité de tous les passagers d’un même véhicule ainsi que la date du début et de la fin de leur séjour.

Une fois sur place, les voyageurs devront notamment présenter aux autorités insulaires une pièce d’identité et une copie imprimée du formulaire.

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador exigent seulement une pièce d’identité et une preuve de résidence afin de pouvoir franchir leur frontière.

Le Nouveau-Brunswick offre cependant aux visiteurs la possibilité d’imprimer un questionnaire qu’ils pourront remplir avant d’arriver à la frontière afin d’accélérer le processus d’entrée.

Selon une porte-parole du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, les visiteurs pourraient devoir faire preuve de patience avant d’entrer dans la province.

«Nous travaillons avec nos ressources existantes pour avoir des agents aux points d’entrée les plus fréquentés. Nous ne connaissons pas les volumes de visiteurs avec certitude, mais les voyageurs devraient s’attendre à des retards», a indiqué Adèle Poirier.

Les camionneurs et autres travailleurs qui traversent fréquemment la frontière entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pourront entrer en Nouvelle-Écosse sans avoir à se soumettre aux mêmes contrôles que les visiteurs.

Le Nouveau-Brunswick a également mis en garde les visiteurs dans un communiqué contre de possibles délais aux frontières.

Le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port du masque dans les endroits étroits sont de mises dans chaque province.

Les règles de la Santé publique peuvent toutefois varier d’une province à l’autre et les visiteurs ont la responsabilité de familiariser avec les directives en vigueur.

«Nous avons besoin que tous les gens du Nouveau-Brunswick et les visiteurs de notre province continuent de suivre les mesures de sécurité de la Santé publique», a dit la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell.

Les Canadiens qui vivent ailleurs au pays peuvent également entrer en Atlantique à condition de s’isoler pour 14 jours à leur arrivée.

La bulle atlantique a été annoncée par les premiers ministres des quatre provinces dans un il y a un peu plus d’une semaine.

Dans les six jours qui ont suivi cette annonce, la société d’État responsable du service de traversier entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador a enregistré plus de 3000 réservations.

«Avec ce bond dans les réservations, la plupart de nos places pour les semaines à venir sont prises», a confié par courriel le porte-parole de Marine Atlantique, Darrell Mercer.

La société compte augmenter progressivement le nombre de places à bord du traversier au cours des prochaines semaines après l’avoir réduit à cent passagers au début de la pandémie.

Le port du masque est désormais obligatoire à bord du traversier.