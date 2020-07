Un homme de Moncton porté disparu

La GRC demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 28 ans, de Moncton, qui a été porté disparu.

Daniel Austin Perry a été vu pour la dernière fois le 1er juillet, vers 20h, près de la rue Maple, à Moncton.

Sa disparition a été signalée à la GRC le soir même. La police affirme qu’elle a suivi certaines pistes, mais que ses recherches n’ont pas porté leurs fruits. Elle précise également que la famille du disparu s’inquiète pour son bien-être.

Daniel Austin Perry mesure environ 178 cm (5 pieds 10 pouces) et pèse environ 78 kilos (170 livres). Il a les cheveux longs bruns et les yeux bruns, et il a les lettres «P U N K» tatouées sur les doigts d’une main.

La GRC demande à quiconque ayant renseignements sur l’endroit où pourrait se trouver M. Perry de communiquer avec elle au 506-857-2400.