COVID-19: aucun nouveau cas au N.-B., trois à l’Île-du-Prince-Édouard

Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 n’a été rapporté par la Santé publique du Nouveau-Brunswick, samedi. Il s’agissait de la onzième journée consécutive sans diagnostic positif dans la province.

Un seul cas est toujours actif au N.-B. et la personne en question est hospitalisée (mais pas aux soins intensifs). Depuis le début de la pandémie, 165 personnes ont contracté le virus, 162 se sont rétablies et sont en sont décédées.

Bulle atlantique: des milliers de personnes entrent au N.-B.

Le gouvernement a d’ailleurs annoncé que des milliers de personnes sont venues de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, vendredi, au premier jour de la fameuse «bulle atlantique».

Le point de contrôle le plus achalandé a de loin été celui d’Aulac, entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, avec le passage de 7700 véhicules personnels. Le point de Tidnish, qui est aussi entre le N.-B. et la N.-É. a été franchi par 2400 véhicules personnels. Seulement 1500 personnes ont traversé le point de contrôle du pont de la Confédération, situé entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

À noter que le point de contrôle de Campbellton, situé à la frontière avec le Québec et que la plupart des voyageurs ne peuvent pas traverser, a dénombré le passage de 2000 véhicules personnels, vendredi. Celui de Saint-Jacques a été franchi par 832 véhicules personnels.

3 nouveaux cas à l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard a rapporté trois nouveaux cas confirmés de COVID-19, samedi. Il s’agit des premières nouvelles infections confirmées depuis la fin avril dans cette province.

Une des personnes ayant contracté le virus travaille dans un foyer de soins. La médecin-hygiéniste en chef a rapporté qu’aucun des trois nouveaux cas n’est lié à la bulle atlantique.

102 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé du Québec, 102 nouveaux cas ont été recensés dans les 24 dernières heures. Le Québec compte 55 784 cas depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont signalé six autres décès, dont trois survenus avant le 26 juin. Cela porte le bilan à 5566 depuis le début de la crise. Le nombre des hospitalisations a continué de glisser, passant de 392 à 375 au cours des 24 dernières heures. Quatre patients de moins se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 27.

Nombre de cas au Canada

Jusqu’à maintenant, on a recensé 105 317 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 8674 Canadiens.

Selon l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, 65% des personnes atteintes se sont rétablies.

À ce jour, des laboratoires de partout au Canada ont soumis plus de 2,88 millions de personnes à un test de dépistage de la COVID-19. Au cours de la dernière semaine, 39 000 personnes en moyenne par jour ont subi un test de dépistage, dont 1 % ont obtenu un résultat positif.