Incapable de se payer une voiture, un père célibataire remporte un million $

Joe Linehan n’aime pas passer une semaine sans billets de loterie. Le tirage du Lotto Max du 3 avril a changé la vie de cet homme de Saint-Jean, à Terre-Neuve, qui a gagné un lot de 1 million de dollars.

«Je suis un père célibataire, j’ai deux enfants et je n’ai même pas de voiture, a mentionné M. Linehan.

Je vais acheter une maison et une voiture. Ce ne sera pas un grand manoir, juste une belle maison. Et

mon plus jeune veut aller au collège l’année prochaine. Je peux maintenant payer ses études.»

Les Maxmillions sont des lots supplémentaires de 1 million de dollars qui sont tirés lorsque le gros lot du

Lotto Max atteint 50 millions de dollars. M. Linehan a vérifié son billet après avoir entendu

dire qu’un lot avait été remporté à Terre-Neuve-et-Labrador.

«J’ai vu qu’il y avait un gagnant à St-Jean, a ajouté M. Linehan. J’ai vérifié et le premier numéro était bon, le deuxième numéro était bon et, quand j’ai vu que le troisième numéro était bon, je me suis dit que ça ne se pouvait pas!»

Ce lot est le septième lot d’importance du Lotto Max remporté au Canada atlantique en 2020. Un lot de

1 million de dollars a été gagné en Nouvelle-Écosse grâce à la promotion des mardis 10 fois plus au Twist

et trois autres lots Maxmillions de 500 000 $ ainsi qu’un lot de 389 696 $ au tirage principal ont été

remportés au Nouveau-Brunswick.