Le directeur des bibliothèques publiques démissionne en raison d’allégations de favoritisme

Le directeur général du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick (SBPNB) démissionne après seulement cinq mois de travail au coeur d’accusations selon lesquelles il a obtenu ce poste grâce au favoritisme politique.

Kevin Cormier a envoyé lundi une lettre au personnel du réseau dans laquelle il a déclaré qu’il était devenu une distraction pour l’organisation.

Dans la note de service – obtenue par La Presse canadienne -, M. Cormier dit que l’attention que sa nomination a attirée n’est pas juste envers le personnel ou les gens qu’ils servent.

M. Cormier écrit qu’il espérait surmonter cette situation pour poursuivre le travail, mais qu’il est devenu clair que ce n’est plus possible.

Les libéraux ont soutenu que M. Cormier n’avait pas les qualifications nécessaires pour diriger les 64 bibliothèques publiques, un poste qui s’accompagne d’un salaire pouvant atteindre 114 000 $ par an.

La liste des critères exigeait une maîtrise en bibliothéconomie ou sciences de l’information, un diplôme n’étant pas au portfolio du directeur général, selon les libéraux.

Le profil LinkedIn de M. Cormier indique qu’il a fréquenté une école de commerce à Toronto pendant un an et a passé deux ans au Moncton Flight College.

Pendant sept ans, il a été directeur général de l’établissement historique de Kings Landing, géré par la province, près de Fredericton. Il a également travaillé pendant un an comme conseiller au bureau du Conseil exécutif de la province, qui examine et coordonne les propositions réglementaires et législatives qui affectent la politique gouvernementale.

Il a écrit qu’il reviendrait au Bureau du Conseil exécutif à partir du 13 juillet.

«J’ai joint la fonction publique il y a plus de 15 ans pour faire ma part pour aider à faire du Nouveau-Brunswick un meilleur endroit et cela demeure mon objectif aujourd’hui», a écrit M. Cormier.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, avait défendu l’embauche de M. Cormier et réfuté tout geste de favoritisme.