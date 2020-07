Les kayaks et les planches à pagaie font fureur

Après le vélo, c’est au tour du kayak et de la planche à pagaie à faire fureur. Dans les commerces de la région Chaleur, les amateurs ont déjà épuisé presque tous les stocks.

Que ce soit grâce à dame Nature ou au déconfinement, Louis-Olivier Bertin, le propriétaire de la boutique Nepisiguit River, à Bathurst, ne s’en plaint pas.

«Nos kayaks se sont envolés beaucoup plus vite qu’à l’habitude cette année», a-t-il témoigné.

«J’en ai vendu environ 60, mais j’aurais pu en vendre trente à cinquante autres, c’est sur.»

La grande demande aurait toutefois pris les manufacturiers et les commerçants par surprise.

En raison du délai de livraison, M. Bertin a alors dû mettre un frein à ses ventes.

«Vous devriez voir mes messages privés sur Facebook…encore aujourd’hui tout le monde me demande s’il me reste des kayaks.»

Même les gens du sud de la province, a ajouté l’amateur de sport, s’informent auprès du Nepisiguit River.

Selon lui, c’est parce que la pénurie touche l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

«Il faut comprendre que ce n’est pas Postes Canada qui livre ça, ce sont des transports en provenance des États-Unis et puisque ce n’est pas un service essentiel, ça prend du temps.»

Les planches à pagaie, dont notamment les modèles gonflables, seraient aussi populaires ces temps-ci.

M. Bertin en avait vendu une douzaine en date de lundi, mais il estime encore là qu’il aurait pu surpasser ce chiffre s’il avait fait la commande plus tôt.

40% plus d’achalandage

À Tracadie, l’entreprise Sup Péninsule rapporte aussi une hausse d’intérêt pour la planche à pagaie.

«Je pense qu’avec le confinement et toutes les restrictions, on est tombée justement dans la bonne niche, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un sport extérieur et qu’il se pratique facilement à distance.»

Son copropriétaire, Maxime Mcgraw estime que les locations de planches ont connu une augmentation d’environ 40% depuis le début de la saison.

Et non seulement les clients sont plus nombreux, ils voyageraient de plus loin pour se rendre à Tracadie.

«Aussitôt le soleil sorti, on remarque que la demande est forte. On a même dû refuser plusieurs personnes pour la location et la vente pour cette raison.»

À défaut de pouvoir offrir tous ses cours et excursions habituelles, l’entreprise s’est adaptée en formant de nouveaux partenariats avec les entreprises de la région.

«On a toujours quelques planches disponibles au Motel Bel-Air, à Caraquet, et jusqu’à présent ça va super bien. Elles sont pratiquement toujours louées.»

La microbrasserie les Brasseux de la Côte, à Tracadie, a aussi voulu tirer avantage de l’engouement pour le sport.

À tous les mardis jusqu’au 25 août, les amateurs seront invités à une soirée de dégustation après une sortie en pagaie.

M. Mcgraw et sa conjointe, Josée, sont optimistes pour les semaines à venir.

Si la tendance se maintient, la saison 2020 pourrait être la plus achalandée.

Étagères dénudées

Devant le magasin Canadian Tire, à Bathurst, trois planches à pagaie et un kayak reposaient sur la clôture.

À l’intérieur, le rayon de gilets de sauvetage et de rames était presque dénudé.

En discutant avec quelques employés, l’Acadie Nouvelle a appris que l’an dernier, à ce jour, il avait toujours plusieurs dizaines de planches et de kayak sur le marché.

Cette année, le magasin aurait plutôt vendu douze kayaks le jour même de leur livraison.

Les pertes engendrées par l’absence des touristes (du Québec par exemple) auraient vite été récupérées par les consommateurs locaux en quête d’aventures et de divertissement.