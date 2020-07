COVID-19: déjà un «manque budgétaire» de 153 000$ à Tracadie

La pandémie de la COVID-19 a désormais un coût à la Municipalité régionale de Tracadie. La Ville affiche un «manque budgétaire» de 153 000$ en date du 31 mai. Et si elle ne fait pas attention, il dépassera le demi-million à la fin de l’année, prévient son département des finances. Opération serrage de ceinture.

L’administration municipale de la plus importante ville de la Péninsule acadienne a dressé un premier bilan provisoire de ses pertes financières liées au nouveau coronavirus.

C’est la deuxième ville acadienne à étaler ces chiffres négatifs. Il y a quelques semaines, le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a averti ses citoyens que la ville se dirigeait vers du trou de plus de 500 000$ au terme de cette année.

Selon l’analyse à Tracadie, la fermeture prématurée de la patinoire et de la piscine du Complexe S.-A.-Dionne à la mi-mars a eu un impact majeur sur les revenus. Et même si un plan de réouverture des deux endroits est en préparation, les estimations demeurent très volatiles: on ne sait pas quelle sera la situation avec le virus en août et en septembre et si les participants reviendront en bon nombre.

La patinoire devrait normalement accueillir une école de hockey à la mi-août, mais on ne sait pas encore sur la surface glacée sera prête à ce moment.

À cela s’additionnent des revenus manquants dans le domaine des permis de construction accordés, du complexe artistique de la salle Armand-J.-Lavoie, ainsi qu’une facture importante dans la disposition du télétravail chez les employés municipaux. Même le déplacement de certains employés vers d’autres tâches et des économies reliées à la réduction des opérations de la machinerie ne suffisent pas à effacer le rouge de l’ardoise.

D’où des prévisions particulièrement sombres au 31 décembre si aucune mesure restrictive n’est prise, soutiennent les responsables des finances de la MRT.

«Et ce n’est pas fini», craint le maire Denis Losier.

La Ville évalue déjà ses options, mais elles ne sont pas nombreuses. Elle songe à réduire les dépenses dans certains secteurs et d’en retarder d’autres jusqu’en 2021. Mais surtout, elle se prépare à faire extrêmement attention à ses engagements financiers pour les six prochains mois, car la Loi sur les municipalités interdit les déficits. Le cas échéant, ils doivent être effacés dans délai maximal de deux ans.

Des dons en temps de compression?

Par contre, des conseillers municipaux ont récemment proposé d’analyser de nouvelles demandes de subvention, dont une de près de 10 000$ de la part de la direction du Musée historique de Tracadie. Ces mêmes élus avaient pourtant adopté, à l’unanimité en janvier, qu’il n’y aurait aucun don de la part de la MRT en 2020, étant donné la situation financière fragile. Et ce, malgré un léger surplus de 73 000$ en 2019.

«Nous sommes dans une situation où nous devons faire encore plus attention et on a certains conseillers qui veulent rouvrir la valve des dons. Cela n’a aucun sens. Tous les organismes qui désiraient une aide de notre part ont reçu une lettre leur expliquant notre position. Et là, des conseillers proposent qu’on rencontre des associations afin d’évaluer leurs besoins alors que notre département des dépenses nous conjure de faire plus attention en raison de la COVID-19», fulmine le maire.

Le conseiller Jean-Yves McGraw a rappelé que la demande du Musée datait de février, soit avant l’apparition du coronavirus. Il proposait seulement une rencontre afin de déterminer si cette requête était toujours valide et s’il était possible de la déplacer en 2021. Son intervention a suscité plusieurs réactions ambivalentes autour de la table du conseil d’une d’une réunion du comité des finances.