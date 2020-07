Éoliennes à Anse-Bleue: les opposants cognent à la porte d’Énergie NB

Le temps est probablement le meilleur allié aux opposants du projet de parc éolien communautaire dans le DSL d’Anse-Bleue, près de Grande-Anse. Le temps… et la pression sur les bons boutons. Dont celui d’Énergie NB.

La présidente du DSL, Ginette Bertin, a envoyé une lettre et des documents le 12 juin au nouveau PDG de la société de la Couronne, Keith Cronkhite, et au gestionnaire de projet de la Direction des études d’impacts sur l’environnement, Pierre Doucet, dans laquelle la communauté s’oppose farouchement aux intentions de Naveco Power. L’Acadie Nouvelle en a obtenu copie.

Elle y a inséré des arrêtés municipaux de cinq villes et villages voisins (Caraquet, Maisonnette, Grande-Anse, Bertrand et Shippagan), une résolution de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne et une pétition que près de 90% des citoyens du DSL ont signée contre ce développement énergétique.

Mais le document le plus pertinent est une demande de résiliation de contrats exigée par huit des 16 propriétaires de terrains qui avaient accordé leur permission à l’entreprise de Fredericton.

Prétextant avoir cédé au promoteur un intérêt sur leurs terres parce que ledit promoteur leur a indiqué que les communautés d’accueil (Anse-Bleue, Village des Poirier et Dugas) étaient favorables, ils ont réalisé «que cela était faux. Nous n’aurions jamais signé les conventions si nous savions que les communautés d’accueil s’y opposaient».

L’initiative nommée Chaleur Ventus cherche à ériger d’ici à la fin de la présente année cinq tours produisant un total de 20 mégawatts à travers le Programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle d’Énergie NB. Au départ, la Ville de Bathurst était le partenaire communautaire financier et était prête à investir jusqu’à 20 des 30 millions $ nécessaires à l’élaboration du parc. La municipalité de la région Chaleur s’est ensuite retirée du projet en décembre.

La contestation a rapidement pris forme. Une réunion publique en février avait réuni des centaines de personnes. Quand vous roulez dans le DSL, chaque poteau d’électricité a sa petite affiche «Non aux éoliennes à Anse-Bleue».

«La population d’Anse-Bleue n’en veut pas, insiste Mme Bertin. Et on ne laissera pas ça là. On va continuer à se battre.»

L’Acadie Nouvelle a joint la société de la Couronne, qui confirme avoir bien reçu la missive. Cependant, elle n’a pas voulu commenter.

Le programme n’indique aucune date de livraison des projets proposés, mais son but est «d’atteindre l’objectif du Nouveau-Brunswick selon lequel 40% de l’électricité devra provenir de sources renouvelables d’ici 2020».

La députée de Caraquet, Isabelle Thériault, a aussi reçu une copie de ces documents. Elle affirme être en contact avec les personnes impliquées dans ce projet au sein du gouvernement.

«Ma position demeure la même. Ce projet n’a pas bien été mené depuis le début et je peux témoigner de la mobilisation citoyenne. Il n’y a pas d’acceptabilité sociale. Depuis que Bathurst s’est retirée, on essaie d’en savoir plus sur le nouveau partenaire de Naveco. Mais peu importe, la communauté n’a pas été impliquée, ne se sent pas comprise et ne se sent pas écoutée. Je suis favorable au développement des énergies renouvelables, mais ça n’a pas été fait de la bonne façon à Anse-Bleue», a-t-elle commenté.

Naveco Power n’a pas répondu à nos demandes d’information.

Une victoire chaque jour qui passe

Ginette Bertin avance que chaque jour qui passe est une victoire pour le comité d’opposition au projet de parc éolien communautaire à Anse-Bleue. Naveco Power devait débuter les travaux d’érection de cinq tours en juin pour les terminer à l’automne.

La présidente du DSL mentionne que les propriétaires qui avaient signé avec les promoteurs de Chaleur Ventus leur accordaient de trois à quatre années de partenariat. Cette période tire apparemment à sa fin et, selon Mme Bertin, plusieurs des signataires ne renouvelleraient pas cette entente.

«Nous avons des arrêtés de cinq municipalités lorsque nous avons envoyé la lettre à Énergie NB. Depuis, Saint-Léolin et Paquetville se sont ralliés à nous. Nous avons pris la peine de préparer une deuxième pétition dans laquelle nous avons vérifié la légitimité des noms. Comme ça, Daniel Brassard (porte-parole de Naveco Power) ne pourra pas dire que ce sont des noms pris au hasard.»

«Nous donnons encore du temps à Énergie NB pour nous répondre. Il faut dire que tout est au ralenti avec la pandémie. Mais on prévoit se réunir sous peu pour déterminer ce que nous allons faire de plus. Mais pour l’instant, on attend. Et plus on attend, moins c’est bon pour Naveco», signale Ginette Bertin.

Récemment, une étude commandée par l’Association des énergies renouvelables responsables de la Péninsule acadienne a montré que les tours seraient apparemment visibles du Village historique acadien. La direction de ce site touristique majeur a toujours affirmé qu’elle ne donnerait pas son appui au projet si l’on pouvait apercevoir ces éoliennes de quelque endroit sur le village.

Naveco Power prévoit cependant utiliser une portion non développée du VHA pour y enfouir les lignes de transmission électrique amenant l’énergie à la centrale de Bertrand. Selon Mme Bertin, cela impliquerait également la mise en place de 89 poteaux hors terre.

Outre Anse-Bleue, un autre site d’un parc éolien à petite échelle dans la Péninsule acadienne a été ciblé, soit dans le DSL de Black Rock, à l’ouest de Saint-Léolin.