U de M: Denis Prud’homme prend le gouvernail en pleine tempête 

Le nouveau recteur de l’Université de Moncton devra trouver ses repères en deux temps trois mouvements, alors que l’institution fait face aux nombreuses conséquences de la pandémie. L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre de Denis Prud’homme.

Le campus de Moncton a l’air d’une ville fantôme, mardi en fin d’avant-midi. Un petit écriteau accueille les visiteurs à l’entrée du pavillon Léopold-Taillon, perché en haut de la butte.

Seuls les visiteurs autorisés sont les bienvenus dans les corridors sombres et vides. Ils doivent porter un masque. Et se désinfecter les mains. Et suivre les flèches au sol. Et emprunter le bon escalier.

Le Dr Denis Prud’homme nous accueille dans son grand bureau du deuxième étage, dont il a hérité le 1er juillet lors de son entrée en fonction.

En poste depuis quelques jours à peine, il n’a pas le luxe de pouvoir prendre tout son temps pour s’intégrer en douceur, parce que l’institution dont il prend les commandes nage dans l’incertitude en raison de la COVID-19.

«Dans toutes les universités au Canada et dans le monde, à moins d’avoir des gros coussins, on a tous un défi d’équilibre budgétaire», dit-il.

Et comme on le sait, le coussin de l’U de M n’est pas des plus épais. Rappelons qu’elle avait prévu d’enregistrer un déficit d’un million de dollars… l’année passée, bien avant que le virus vienne tout foutre en l’air.

«Ça nous prend une solution à court terme. Il faut contrôler les dépenses à court terme, on n’a pas le choix. Il y a trop d’incertitude. Il faut être plus conservateurs», explique le Dr Prud’homme.

Ce médecin de formation – qui a notamment été prof, chercheur, doyen et directeur par intérim de l’Hôpital Montfort d’Ottawa pendant sa longue carrière – n’a pas de temps à perdre.

C’est que le conseil des gouverneurs de l’institution a décidé le mois dernier – face à l’incertitude liée à la COVID-19 – de reporter le dépôt de son budget à l’automne. Cet échéancier arrive à grands pas.

Toutes les facultés et tous les services dans les trois campus ont récemment reçu la mission de se pencher sur leurs activités afin d’identifier des moyens de réduire leurs dépenses.

«C’est comme un chirurgien face à une hémorragie, il faut qu’il arrête le saignement. Il faut prendre des mesures», illustre le nouveau recteur.

Aucun programme ne sera supprimé dès cet automne, assure-t-il, mais d’autres changements pourraient être apportés.

Par exemple, l’enseignement de certains cours pourrait se faire devant de plus grands groupes qu’à l’habitude, ce qui pourrait permettre de réduire le nombre de chargés de cours.

Certains cours qui sont offerts dans plus d’un campus pourraient être donnés par un seul prof par vidéoconférence (ou même par un prof qui fait la tournée des campus pour que tous les étudiants reçoivent une partie de l’enseignement en personne).

D’autres changements qui ne touchent pas à l’enseignement pourraient aussi être apportés, selon le Dr Prud’homme.

«Est-ce qu’il faut avoir trois endroits pour faire les paies? Est-ce qu’on peut mettre les paies à Shippagan et tel autre service à Moncton?»

Il ne s’agit cependant que d’idées pour l’instant. Le Dr Prud’homme n’est en poste que depuis quelques jours et veut tout d’abord prendre le temps de consulter la communauté universitaire.

«Ce sont des discussions qui vont être critiques. Et avant d’aller dans ces affaires-là, il faut établir la confiance avec les collègues, avoir des discussions, voir si ce sont des gains réels. Tu ne fais pas ça si ça n’a pas d’impact réel, si c’est pour des pinottes, comme on dit.»

«J’y crois fondamentalement, aux campus périphériques»

Dès qu’il mentionne la centralisation de cours et de services, nous lui faisons remarquer que certaines personnes vont y voir un signe qu’il souhaite enlever des acquis aux campus du Nord pour les déplacer à Moncton.

Il répond du tac au tac que ce n’est absolument pas le cas. «Ce n’est pas bien me connaître, ça. Je le dis souvent: il n’est pas question de fermer (les campus du Nord). J’y crois fondamentalement, aux campus périphériques.»

Selon lui, les campus d’Edmundston et de Shippagan répondent à des besoins réels et facilitent l’accès aux études pour de nombreux étudiants du Nord.

«Les campus ont un rôle économique dans chacune de ces (communautés où ils se trouvent). C’est essentiel d’en tenir compte. Tu ne peux pas juste prendre tous les services (et les déplacer à Moncton)», ajoute-t-il.

Vers une révision des programmes

Il n’y a pas que les répercussions de la pandémie qui vont occuper le Dr Prud’homme au cours des prochains mois. Il va aussi plonger dans l’élaboration de la prochaine planification stratégique de l’Université de Moncton, qui sera probablement lancée en 2022.

Une révision des programmes sera effectuée dans le cadre de ce processus. Il s’agit d’un terrain particulièrement miné à l’Université de Moncton.

Au cours des six dernières, deux grands chantiers ont été lancés pour revoir les très nombreux programmes de l’institution et identifier ceux à abolir ou à réformer.

Le premier chantier a été tué dans l’oeuf par le sénat académique en 2014, tandis que le deuxième a été édenté en 2017 par le conseil des gouverneurs.

Le Dr Prud’homme sait qu’il s’agit d’un sujet sensible. Il ajoute que du temps s’est écoulé depuis ces expériences et que la pandémie favorisera peut-être l’ouverture d’esprit.

«Quand il y a une crise, il y a des opportunités et des pressions externes, les gens doivent un moment donné laisser tomber leur garde un peu et s’ouvrir. Je pense qu’on est prêts à avoir une discussion mature au niveau des programmes.»

Il ajoute qu’il sera important de bien établir les balises et les critères de cette discussion. Il faudra aussi «donner la chance au coureur», selon lui.

«J’ai été estomaqué de voir qu’il y a cent-soixante quelque programmes avec 5000 étudiants. C’est… je ne connais pas encore toute la structure. Une fois que j’aurai pris connaissance de l’architecture, je vais être plus en mesure de partager mon expérience et surtout amener les autres membres de la communauté universitaire à avoir une discussion là-dessus.»