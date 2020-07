Arts et éducation physique: le DSF-Sud forcé de faire les choses autrement

Déjà en proie à une pénurie de main-d’œuvre importante au sein de son personnel enseignant en raison de sa croissance, le District scolaire francophone Sud prévoit avoir recours à ses enseignants spécialisés d’arts et d’éducation physique à la barre de certaines salles de classe ordinaire.

La semaine dernière, les deux autres districts scolaires francophones de la province – Nord-Est et Nord Ouest – ont confirmé qu’à moins d’un revirement majeur de situation, ils planifient la livraison des cours d’arts, de musique et d’éducation physique dans leur format conventionnel lors de la prochaine rentrée scolaire, et ce, pour tous les niveaux.

Du coup, ils ne prévoient pas avoir recours à ces enseignants pour pallier les besoins engendrés par la réorganisation des salles de classe due à la COVID-19. Au seul DSF-NE, on anticipe que la réduction du nombre d’élèves par classe forcera la création d’une cinquantaine de nouvelles classes sur l’ensemble de son territoire. La direction a toutefois préféré la création de classes multiprogrammes – donc de plus d’un niveau – plutôt que d’aller puiser dans sa banque d’enseignants spécialistes.

Au DSF-Sud, on dit ne pas avoir ce luxe.

C’est que pandémie ou pas, celui-ci est toujours en pleine croissance et doit composer avec une pénurie d’enseignants année après année. En septembre, il s’attend à accueillir plus de 15 000 élèves. Mais la consigne provinciale limitant les groupes des niveaux du primaire (maternelle à la 5e année) aggrave la situation. On anticipe devoir créer 55 classes supplémentaires et embaucher 67 enseignants de plus. Dans ce contexte, la direction dit n’avoir d’autres choix que de réaffecter certains enseignants spécialistes pour prendre le relais au primaire.

«On va tout de même offrir ces cours, mais de façon différente et pas nécessairement avec des enseignants spécialistes», souligne Monique Boudreau, directrice générale du DSF-Sud.

Mais attention, tous les enseignants spécialistes ne deviendront pas titulaires de classe. À certains endroits, où le nombre le permet, ils pourront continuer d’enseigner leur matière de prédilection.

«Il y a des écoles où les défis sont moins grands et où il sera possible d’offrir ces cours malgré tout. Si on a assez d’enseignants dans un établissement pour toutes nos classes, c’est certain qu’on va laisser les enseignants spécialistes enseigner leur spécialité. Mais s’il nous manque des enseignants brevetés, nous aurons recours à ceux-ci en premier lieu», souligne Mme Boudreau.

Elle précise néanmoins que l’idée de proposer ces cours aux élèves dans une forme ou une autre demeure.

«C’est très important que tous les élèves, peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, aient accès aux arts et à l’activité physique. On ne veut pas enlever ça à nos jeunes. Mais dans le contexte actuel, ça se fera simplement différemment par endroits», indique la directrice générale.

Communauté en renfort

Selon Mme Boudreau, l’augmentation du nombre de groupes d’élèves à la prochaine rentrée aura des impacts certains sur la disponibilité des locaux. Le district est d’ailleurs en train d’effectuer une analyse en profondeurs des besoins.

«Dans certaines de nos écoles, c’est déjà très serré et on devra pourtant ajouter des classes. Il y a d’autres endroits où le gym est déjà utilisé au maximum de sa capacité. Ajouter six groupes de plus, par exemple, devient donc un véritable casse-tête», explique-t-elle.

L’une des solutions temporaires envisagées serait d’avoir recours à la communauté.

«On regarde si c’est possible d’accéder à certains locaux, certaines infrastructures, qui permettraient aux élèves de faire des activités, tant au niveau sportif qu’artistique», note la directrice générale.

Et pourquoi pas un peu d’aide également au niveau de la main-d’œuvre?

Le district songe en effet à créer des partenariats avec des artistes là où les enseignants spécialistes seront affectés à d’autres tâches. Ceux-ci pourraient enseigner certaines notions d’arts ou de musique tout en enlevant un peu de pression sur le corps professoral.

«Ce serait une avenue intéressante et, quand on y pense, une solution gagnante pour tout le monde, car c’est très difficile en ce moment pour les artistes. Ça leur donnerait un coup de pouce en attendant que les choses se replacent», souligne Mme Boudreau.

Des cours pour les plus vieux

À noter que ces mesures ne s’appliqueront qu’aux classes de la maternelle à la 5e année. De la 6e à la 12e année, les enseignants spécialistes resteront en poste dans leur domaine. Pourquoi?

D’abord pour des questions de logistique et de planification. Bien qu’il y ait toujours des défis en terme de disponibilité des salles de classe au sein du DSF-Sud (ce dernier étant en croissance), il n’est pas obligé de créer de classes supplémentaires pour ces groupes d’âge en réponse à la COVID-19.

«Dans les écoles secondaires, la disponibilité des locaux est beaucoup moins un problème qu’au primaire. D’abord parce que nous avons moins de contraintes au niveau des nombres d’élèves par classe, mais aussi parce que ceux-ci seront à l’école à mi-temps», explique Mme Boudreau.

Cela dit, le DSF-Sud tient mordicus à ce que ces cours spécialisés soient offerts à ces groupes d’âge.

«On tient beaucoup à garder les élèves motivés. Pour plusieurs d’entre eux, ces cours représentent une grande source de motivations. Et vers ces âges, on devient généralement plus compétitifs dans les sports, plus minutieux en arts. On veut aussi développer ces aspects chez nos jeunes», ajoute-t-elle.