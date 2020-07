COVID-19: les restos et les bars doivent recueillir des renseignements sur leurs clients

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick rappelle aux propriétaires de restaurants, bars et autres lieux qui accueillent de grands rassemblements, qu’ils doivent recueillir les renseignements personnels des clients en cas d’épidémie de COVID-19.

La directive a été annoncée il y a deux semaines, mais apparemment, certaines personnes n’étaient pas au courant, a déclaré mardi Carl Urquhart dans une interview.

L’ordonnance obligatoire du Nouveau-Brunswick stipule que toute personne acceptant des clients à des fins de restauration, de boisson, de socialisation, de cérémonie ou de divertissement est tenue de recueillir ses coordonnées et de les mettre à la disposition des inspecteurs de la santé publique.

Les mêmes exigences s’appliquent à toute personne qui «organise, organise ou permet des rassemblements de plus de 50 personnes», indique l’ordonnance.

M. Urquhart a déclaré qu’il avait demandé au ministère de la Santé et à l’agence de la sécurité au travail de la province de rencontrer les entreprises pour s’assurer que tout le monde était informé de la règle entrée en vigueur le 19 juin.

«De cette façon, nous avons un dossier et pouvons y revenir et dire qu’il y a eu une épidémie pendant que vous y étiez, a-t-il déclaré. Nous voulons vous faire tester et avons besoin de savoir avec qui vous avez été en contact.»

Le ministre a précisé que la règle ne sera appliquée que s’il est sûr que tout le monde est au courant. Les contrevenants, a-t-il dit, pourraient éventuellement être condamnés à des amendes.

Le Nouveau-Brunswick a enregistré 165 cas de COVID-19, dont deux décès. Mardi, il n’y avait qu’un seul cas actif dans la province et personne n’était traité pour la maladie à l’hôpital.