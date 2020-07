Pagayer du pont de la Confédération jusqu’à Miscou pour un cousin atteint du cancer

Un homme de Grande-Digue a l’intention de pagayer du pont de la Confédération jusqu’à l’île Miscou. Il espère ainsi amasser des fonds pour son cousin, Samuel Thériault, qui est atteint d’un cancer au genou.

Jean-François Daigle se donne le défi de parcourir 350 kilomètres sur l’eau en quelques jours afin de recueillir des fonds pour la famille de Samuel Thériault, âgé de 14 ans, qui est atteint d’un cancer de l’os du genou.

Le jeune, qui habite à Dieppe, a subi des traitements à l’Hôpital IWK de Halifax. Ses traitements se termineront en août, et il devra alors apprendre à marcher avec une prothèse.

Jean-François Daigle explique que malgré les assurances, le coût de la vie a beaucoup augmenté pour la famille de son cousin, et qu’il y a d’autres dépenses à prévoir après le traitement.

M. Daigle explique que ce n’est pas la première fois que son entourage est touché par le cancer. Une de ses amies est décédée récemment après avoir vécu pendant une dizaine d’années avec cette maladie.

L’idée de son périple lui est venue lorsqu’il a atteint la rive après avoir pagayé une dizaine de kilomètres.

«Le cancer était déjà dans ma pensée. Je pensais aussi à Sam, et je me demandais ce que je pouvais faire pour aider la famille.»

Il explique que les collectes de fonds peuvent être difficiles à organiser en respectant la distanciation sociale, mais aucun problème s’il n’a qu’à pagayer debout sur une planche au beau milieu de la mer.

Pendant son périple, il parcourra la distance d’un marathon (environ 42 km) par jour jusqu’à ce qu’il arrive au phare de l’île Miscou, dans le nord de la province. Il partira du pont de la Confédération.

Il est passionné de la planche à pagaie depuis plusieurs années et il s’entraîne régulièrement. Il y a quelques mois, il a commencé à parcourir des distances plus longues, et il pense qu’il est en mesure de relever le défi.

Il a créé une page Gofundme pour recueillir des fonds, et il vise un objectif de 25 000$ à 35 000$.

En janvier 2019, une autre campagne de financement organisée par un proche de la famille avait dépassé un objectif de 40 000$ pour atteindre 60 000$.