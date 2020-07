Pas d’accusations criminelles contre le Dr Ngola

Le Dr Jean Robert Ngola, qui est lié à l’éclosion du Restigouche selon le gouvernement, ne fera vraisemblement pas face à des accusations criminelles.

L’avocat du Dr Ngola, Me Joël Étienne, affirme en entrevue téléphonique que la Gendarmerie royale du Canada l’a récemment avisé à l’oral et par écrit qu’aucune accusation en vertu du Code criminel ne sera portée contre son client.

L’Acadie Nouvelle lui a demandé la communication écrite en question afin de vérifier la véracité de ses allégations.

Il a accepté de nous la fournir à condition que l’on ne dévoile pas l’identité et le poste de son auteur. Le document, une capture d’écran d’un courriel envoyé par un officiel de la GRC, corrobore bel et bien les dires de Me Étienne.

La porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick, la caporale Jullie Rogers-Marsh, n’a pas voulu confirmer ou infirmer que la police a avisé Me Étienne de ce développement.

«Je ne peux pas confirmer des détails de quelque chose qui est privé entre la GRC et quelqu’un d’autre. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut confirmer, mais je peux vous dire que l’enquête suit son cours et qu’on ne peut pas spéculer sur des accusations», a-t-elle dit.

Nous avons aussi contacté le cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick, mercredi. Nos démarches n’ont pas porté leurs fruits avant l’heure de tombée.

Le Dr Ngola pas encore complètement sorti du bois

Ce développement ne veut pas dire qu’il est complètement sorti du bois. Les autorités pourraient en effet toujours décider de l’accuser d’avoir enfreint l’arrêté obligatoire adopté par le gouvernement provincial en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Cet arrêté contraint les Néo-Brunswickois qui sont allés au Québec pour des raisons personnelles à s’auto-isoler pendant 14 jours à leur retour dans la province. Les personnes déclarées coupables d’avoir enfreint cet arrêt pour la première fois s’exposent à une amende.

Excuses publiques toujours réclamées

Me Joël Étienne a envoyé au début juin une longue lettre au premier ministre du Nouveau-Brunswick pour lui demander de s’excuser publiquement au Dr Ngola.

Dans la lettre, il accusait Blaine Higgs d’avoir fait des «commentaires destructeurs», lors d’un point de presse le 27 mai. Il avait alors affirmé que le Dr Ngola avait été «irresponsable» et que son dossier avait été remis à la GRC.

Blaine Higgs n’avait pas bronché. Lors d’une mêlée de presse, il avait maintenu ses déclarations et refusé de s’excuser.

Mercredi, l’avocat du Dr Ngola a réitéré sa demande d’excuses publiques «pour la façon dont il a été traité et pour les insultes raciales et les menaces dont lui et sa famille ont été victimes.»

Me Étienne estime que cela est plus nécessaire que jamais, compte tenu des derniers développements dans ce dossier.

«Je pense que ça montre que le gouvernement a agi trop rapidement dans ce dossier en termes du pointage de doigt qui s’est fait. Et je pense qu’il est important de lui donner cette occasion-là maintenant, de repenser son refus de s’excuser, pour que lui et le public voient qu’il n’y a pas de criminalité qui s’est produite», a affirmé Me Étienne en entrevue.

Blaine Higgs a été invité à réagir à cette nouvelle demande d’excuses, mercredi en mêlée de presse à Fredericton.

«Ma position n’a pas changé. […] Je maintiens les commentaires que j’ai faits auparavant», a-t-il dit. – Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau

Le dossier Ngola en bref

Une éclosion de la COVID-19 s’est déclarée au mois de mai dans le Restigouche.

Quelques jours après l’éclosion, le gouvernement provincial a affirmé que les nouveaux cas étaient «liés» à un «professionnel de la santé» qui ne s’était pas auto-isolé à son retour d’un voyage de nature personnelle au Québec.

Le Réseau de santé Vitalité a ensuite indiqué qu’elle avait suspendu ce professionnel de la santé. Très rapidement, le nom et la photo de ce dernier ont circulé dans les réseaux sociaux, où il a été la cible de nombreux commentaires racistes et xénophobes.

Le Dr Jean Robert Ngola a confirmé être le professionnel de la santé en question, quelques jours plus tard, en entrevue avec Radio-Canada.

Son avocat a embauché un enquêteur privé qui aurait déterminé que le Dr Ngola ne pouvait pas être le «patient zéro» et que plusieurs autres professionnels de la santé ont eux aussi voyagé au Québec pour des raisons personnelles sans s’isoler pendant 14 jours à leur retour.