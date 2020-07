Tracadie: début de la construction de la nouvelle caserne du quartier 1

Après plusieurs années d’attente, la construction d’une nouvelle brigade d’incendie dans la Municipalité régionale de Tracadie a enfin été lancée pour desservir les citoyens du quartier 1 (Sainte-Rose, Four Roads et Six Roads). - Acadie Nouvelle: David Caron

Après plusieurs années d’attente, la construction d’une nouvelle brigade d’incendie dans la Municipalité régionale de Tracadie a enfin été lancée pour desservir les citoyens du quartier 1 (Sainte-Rose, Four Roads et Six Roads).

La demande pour l’ajout de ce service remonte à plusieurs années.

Les citoyens en avaient fait la demande lors des pourparlers menés par Ensemble vers l’avenir, le groupe responsable du regroupement de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila et de plusieurs DSL environnants, qui a été approuvé lors d’un plébiscite, en décembre 2013.

«On en parle depuis un bout de temps. C’est l’une des choses que les citoyens du quartier 1 avaient mentionnées à Ensemble vers l’avenir. Ils se trouvent dans une situation particulière, car ils sont loin des autres brigades, à Tracadie. Il est difficile de faire assurer une propriété et d’avoir un prix convenable étant donné la distance», explique Denis Losier, maire de la MRT.

La nouvelle caserne du quartier 1 sera située à l’intersection de la route 11 et de la route 355, à environ 14 kilomètres de la caserne principale du Service d’incendie de Tracadie, dans le centre-ville. Le coût du projet est évalué à environ 1,2 million $. La fin des travaux est prévue à la fin de l’automne.

À cette somme s’ajoute également l’achat d’équipement pour les pompiers, y compris un nouveau camion.

«C’est majeur comme investissement. On parle d’un bâtiment, mais il faut considérer qu’il faut ensuite former les pompiers, acheter l’équipement approprié et ainsi de suite. L’autre particularité est qu’il faut faire l’achat de camions. C’est bien beau d’avoir une caserne, mais ça prend les camions, les pompiers et l’équipement. Quand les travaux seront terminés, on aimerait que la caserne puisse fonctionner à pleine capacité. Je pense que les citoyens du quartier sont contents. Ça fait quelques années qu’ils attendent ça.»

Déjà prévu au budget

Même si les conséquences de la pandémie ont un réel impact sur les finances de la MRT – le «manque budgétaire» est déjà estimé à 153 000$, ce projet ne devrait pas avoir d’incidence sur la situation financière de la municipalité, ajoute le maire Losier.

«Le financement a été préparé en février. Nous avons fait une demande d’emprunt à la province et le paiement du remboursement était déjà prévu à notre budget. La question du financement avait déjà été stabilisée. De ce côté, la situation de la COVID ne nous affecte donc pas vraiment. Le véritable défi est dû à la fermeture de la piscine, de l’aréna et du marché qui nous permet de toucher à des revenus. En ce moment, à cause de la pandémie, ces revenus ne sont pas là.»

Campagne de recrutement

La MRT a aussi récemment lancé une campagne pour recruter de nouveaux membres pour le Service d’incendie de Tracadie. La nouvelle caserne demandera la participation d’environ 17 pompiers volontaires additionnels. On cherche aussi des pompiers volontaires pour le reste de la municipalité.

En plus de l’ancienne Ville de Tracadie-Sheila, il existe aussi une caserne dans le secteur de Rivière-du-Portage/Tracadie Beach.

La MRT cherche principalement des femmes et des hommes âgés de 18 à 55 ans, en bonne condition physique. Les candidats doivent être disponibles le jour, le soir et les fins de semaine et prêts à suivre plusieurs formations.