Une technique de dépistage de cancer développée à Moncton obtient un brevet canadien

L’Institut Atlantique de recherche sur le cancer a développé une technologie qui permet de déceler des traces de maladies comme le cancer chez un individu à l’aide d’un échantillon de sang ou d’urine. L’IARC vient d’obtenir un brevet canadien pour cette trouvaille.

La biopsie traditionnelle demande l’intervention d’un chirurgien pour prélever un morceau de tissu. Cet échantillon est alors examiné pour y déceler la présence de cellules cancéreuses.

Avec la biopsie liquide, il suffirait de prélever un échantillon de sang pour déceler certains cancers, un processus beaucoup plus simple qui ne nécessite pas la participation d’un chirurgien.

Il suffit alors «d’enrichir» l’information que l’on retrouve dans ces liquides, selon Rémi Richard, agent de développement commercial pour l’IARC.

«On arrive au même degré d’information qu’une biopsie par tissu, mais en utilisant un échantillon moins invasif», vante Rémi Richard.

Le plasma d’un patient contient des informations que les cellules se transmettent entre elles. En les interceptant, il est possible de déterminer si la cellule qui a émis le message est cancéreuse, vulgarise-t-il.

«Ensuite, on utilise les technologies disponibles dans les laboratoires de diagnostic pour puiser cette information-là. Ça peut être des mutations de cancer ou d’autres formes de biomarqueurs qui vont être analysés.»

Certains biomarqueurs sont déjà connus et peuvent donner des signes de cancer de la prostate, du sein ou des poumons.

D’autres restent à être découverts et à être validés avec cette technologie.

Les chercheurs peuvent ainsi examiner les informations tirées de l’échantillon et déterminer si ces marqueurs proviennent d’une cellule cancéreuse.

«Dans un contexte de biopsie, on a une liste de marqueurs déjà établis, et on sait qu’il y a des marqueurs qui sont propres à de certains cancers, comme celui des poumons, du sein ou de la prostate.»

Les chercheurs peuvent donc reconnaître le type de cancer sans prélever de tissu.

C’est le premier brevet canadien obtenu par l’IARC depuis sa création en 1998. Le processus d’obtention du brevet a été entamé il y a environ 11 ans.

«C’est un accomplissement en soi. Aussi, c’est une validation de nos recherches. L’obtention d’un brevet est très compliquée, ça coûte cher et ça prend du temps», explique Rémi Richard.

Il explique que l’IARC a déjà signé des ententes avec des entreprises européennes pour mettre cette technologie sur le marché outre-mer, mais qu’il reste encore quelques étapes à franchir avant de la voir au Canada.

«On espère justement que ça va donner nous mettre dans la bonne voie pour la faire approuver au Canada, mais il reste encore beaucoup de validation à faire avant de la mettre sur le marché.»

Des technologies similaires ont déjà vu le jour aux États-Unis, mais Rémi Richard croit que l’IARC a l’avantage.

«On croit que notre technologie peut donner une richesse d’information supérieure à ce qui est disponible aux États-Unis parce que d’autres compagnies n’examinent qu’un seul biomarqueur, alors que nous, on peut examiner plusieurs biomarqueurs.»

L’exclusivité créée par l’obtention d’un brevet permettra à l’IARC d’avoir un retour sur l’investissement qui a été nécessaire pendant la recherche et à financer de futurs projets.

Selon Rémi Richard, ce genre de recherche permet aussi de mettre l’IARC sur la carte et de démontrer que les chercheurs canadiens et acadiens peuvent réaliser des trouvailles de taille.

«Ça démontre l’importance d’investir dans la recherche dans la région, parce qu’on a des chercheurs canadiens et acadiens qui développent des technologies qui ont un impact sur les patients.»

L’IARC détient également des brevets pour cette technologie aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.