Caraquet défend sa décision de verser 120 000$ à son Centre culturel

La Ville de Caraquet se défend d’avoir signé un chèque en blanc quand elle a accepté d’aider financièrement son Centre culturel à traverser la crise de la COVID-19. Quant au PDG de l’organisme, Claude L’Espérance, il se dit prêt à répondre aux questions et à justifier chaque dollar de cette subvention additionnelle de fonds public pouvant aller jusqu’à 120 000$.

La pandémie a fait mal à la culture à Caraquet depuis la mi-mars. L’annulation de nombreux spectacles et festivals dans leur forme habituelle, la fermeture du Cinéma du Centre et la perte de revenus dans la location de salles et dans la vente de billets a obligé l’organisation sans but lucratif à réviser entièrement les sept secteurs de son budget de près de 2,3 millions $.

À la fin juin, M. L’Espérance a obtenu l’appui du conseil municipal, qui lui a ainsi tendu ce montant exceptionnel qui vient s’ajouter à la subvention annuelle de 250 000$. À noter que les conseillers Marie-Soleil Landry et Camille Gionet se sont retirés de la discussion, prétextant un conflit d’intérêts. Mme Landry travaille à la Billetterie Accès alors que la conjointe de M. Gionet fait partie de l’équipe administrative.

La résolution adoptée à l’unanimité affirme notamment que le Centre «est une entité d’importance majeure au développement des arts et de la culture pour la région et doit garder son rôle de leader dans la promotion et la diffusion des arts et la culture francophone au Nouveau-Brunswick».

Selon les calculs du PDG, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie, les secteurs de l’administration (plus de 62 000$), du Carrefour de la Mer (près de 114 000$), du Cinéma du Centre (près de 70 000$), de la Billetterie Accès (près de 26 000$), de l’événementiel (environ 800$) et du site du Carrefour de la Mer (17 500$) subiront des pertes en 2020.

Seule La Nacelle, qui abrite plusieurs locataires, une salle de spectacles et les bureaux administratifs du Centre, prévoit un surplus de l’ordre de 170 441$.

On parle donc de revenus totaux de plus de 843 000$, mais des dépenses estimées à 962 000$.

Le document ne fait cependant aucune mention en détail des revenus et des dépenses reliés à chacun des secteurs d’activité de l’organisme.

«On a perdu 55% de nos revenus, même avec des subventions gouvernementales, et ce n’était qu’une question de temps avant de frapper un mur. Nos calculs ont été faits en prévision d’une interdiction des spectacles jusqu’au 31 décembre et d’un allègement des consignes le 1er septembre, mais les choses peuvent changer dans les prochaines semaines. La somme de 120 000$ est donc le pire des scénarios», assure Claude L’Espérance.

Claude L’Espérance. – Archives

Il espère ainsi réduire ce montant si la province accepte bientôt de revoir les restrictions des rassemblements liés à la pandémie. Déjà, le Cinéma du Centre va rouvrir ses portes le vendredi 17 juillet. Il y aura aussi des spectacles virtuels dans le cadre du Rendez-vous de la fierté AcadieLove et du Festival acadien, nomme-t-il. Enfin, des concerts intérieurs avec la distanciation sociale et un nombre restreint de sièges seraient possibles sous peu, ajoute-t-il.

Cependant, il n’est pas question de réduire le personnel de l’organisme, pour la simple et bonne raison que le Centre culturel ne veut pas perdre sur le marché l’expertise qu’elle a mis des années à former. Il compte une dizaine d’employés à temps plein et en fait travailler une trentaine d’autres à un moment ou à un autre dans l’année.

La Ville de Caraquet est partenaire à 40% de l’organisme qui, en échange, livre un service de nature culturelle à la communauté. Et même si la contribution de fonds publics représente environ 10% de son budget total, le Centre a absolument besoin de l’aide de la municipalité, rappelle M. L’Espérance.

«Par respect pour la Ville qui est notre partenaire, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions et à expliquer toutes nos activités», insiste-t-il.

Le maire Kevin J. Haché s’est porté à la défense du Centre culturel de Caraquet, mais promet également de garder un oeil vigilant sur l’administration.

«Nous avons demandé à la direction du Centre culturel de faire ses devoirs avant de nous présenter ses chiffres. Si rien ne se passe, elle prévoit cette perte de 120 000$. C’est vrai que nous n’avons pas passé au peigne fin toutes les dépenses, mais nous faisons confiance à M. L’Espérance. Nous ne lui signons pas un chèque en blanc et le Centre aura des comptes à rendre. Nous n’avons pas non plus accepté ça les yeux fermés, mais nous ne voulons pas perdre ce qui fait que nous avons une belle qualité de vie à Caraquet», a-t-il élaboré, en précisant qu’il s’agit d’un risque calculé compte tenu de la situation financière de la Ville et les impacts de la pandémie de la COVID-19.