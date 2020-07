Hausse marquée des ventes d’alcool et de cannabis pendant la pandémie

Alcool NB et Cannabis NB continuent d’engranger les bénéfices en temps de pandémie de la COVID-19. Les résultats non vérifiés du trimestre de mars à juin des deux sociétés de la Couronne montrent une hausse marquée des ventes de ces produits à travers la province.

Durant la période de 13 semaines débutant le 30 mars et se terminant le 28 juin, les achats de vin, de bière, de spiritueux, de panachés et de cidre se sont chiffrées à 126,6 millions $, soit près de 34 millions $ de plus que le trimestre précédant se terminant à la fin mars.

C’est aussi un bond marqué de 15,2% comparativement à la même période en 2019.

Quant aux produits du cannabis récréatif légal, ils trouvé preneur pour une valeur de 16,3 millions $ ce printemps, soit suffisamment pour assurer un bénéfice de 1,4 million $. C’est un surplus pour un deuxième trimestre de suite (un demi-million $ de janvier à mars), après des pertes continuelles depuis la légalisation en octobre 2018.

Là aussi, c’est un saut de 78,7% par rapport au même trimestre de 2019.

Du côté d’Alcool NB, on indique une hausse de 6,6% des ventes de vin par rapport à la même période en 2019 (+1,61 M$), de 15,5% des spiritueux (+3,8 M$), de 9,5% de bière (+4,9 M$) et de 67,7% du secteur des panachés et des cidres (+6,4 M$).

Chez Cannabis NB, le rapport trimestriel indique des augmentations de 3,3% des ventes en ligne, contre 2,2% à la même période en 2019. Les ventes en magasin ont légèrement fléchi en pourcentage (96,7% contre 97,8%), pendant que les fleurs séchées ont généré des revenus en hausse de 49,1% (+3,8 M$).

Les accessoires (+62,3%, +200 000$), les extraits (+7,1%, +70 000$), les graines (+42,3%, +8000$), les concentrés (14,4% des ventes du trimestre, 2,3 M$) et les produits comestibles (4,6% des ventes, avec 800 000$) ont aussi été comptabilisés.

Ces résultats sont publiés peu de temps après diverses mesures de réduction des coûts, dont des mises à pied importantes, et de la renégociation serrée avec ses fournisseurs, a mentionné Patrick Parent, PDG de Cannabis NB.

La Société des alcools du Nouveau-Brunswick a précédemment estimé que la COVID-19 avait eu pour effet d’augmenter les ventes de 12% lors des deux dernières semaines de mars, moment coïncidant avec le début des mesures restrictives de confinement dans la province, contre la période égale de l’an dernier.

Elle enregistré un chiffre d’affaires non vérifié de 449,1 millions $ en 2019, soit 16,1 millions $ de plus que l’année précédente. Elle offre ses produits à travers 41 points de vente au détail d’entreprise, 86 dépanneurs privés et 66 épiceries.