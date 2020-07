Higgs veut toujours privatiser le pot malgré les profits récents de Cannabis NB

Blaine Higgs veut toujours privatiser la vente au détail de pot récréatif, et ce, même si Cannabis NB commence à générer des profits. L’opposition officielle croit que le premier ministre devrait saisir l’occasion de mettre ce projet sur la glace.

Le gouvernement Higgs a lancé il y a quelques mois un appel d’offres afin de trouver l’entreprise idéale à qui vendre les droits exclusifs de vente du cannabis au Nouveau-Brunswick.

C’était en novembre, un an et des poussières après la légalisation. À l’époque, Cannabis NB nageait dans l’encre rouge et enregistrait des pertes annuelles de plusieurs millions de dollars.

L’appel a permis de récolter huit offres, notamment de détaillants et de producteurs canadiens ainsi que du géant de l’alimentation Loblaw. Un processus d’étude des plans de ces entreprises – supervisé par une tierce partie indépendante – a été lancé.

Depuis, Cannabis NB a enfin réussi à enregistrer des profits. Cela ne s’est pas produit tout seul; la société de la Couronne y est parvenue en réduisant ses coûts et en renégociant ses ententes avec ses fournisseurs.

Elle a rapporté des profits de 500 000$ pour les trois premiers mois de 2020 et de 1,4 million $ au cours des trois mois suivants.

Ces résultats ne sont pas à tout casser, mais sont néanmoins beaucoup plus encourageants que les pertes de 12,5 millions $ enregistrées au cours de ses six premiers mois d’activité.

Le processus d’évaluation toujours en cours

Blaine Higgs et ses collègues progressistes-conservateurs vont-ils réévaluer leur projet de privatisation, maintenant que Cannabis NB est profitable? La réponse du premier ministre est simple; non.

C’est ce qu’il a expliqué cette semaine en mêlée de presse à Fredericton. Il a précisé que l’évaluation des offres a pris du retard à cause de la pandémie, mais qu’elle est toujours en cours.

«(Les profits des derniers mois seront) reflétés dans l’analyse de la valeur de Cannabis NB. Le processus va se poursuivre avec ces chiffres. Ces chiffres seront-ils au long terme? Sont-ils liés à la situation actuelle (de la pandémie de COVID-19)? Tous ces faits, dont la performance actuelle, feront partie de l’évaluation la valeur future (de Cannabis NB)», a-t-il dit.

Les résultats de l’évaluation des offres devraient être livrés au gouvernement au cours des prochaines semaines, selon Blaine Higgs.

«C’est un processus indépendant. Je ne suis même pas certain où c’est rendu exactement. On m’a dit qu’on devrait avoir une réponse vers la fin juillet ou à la fin août. Je n’ai pas de date exacte, mais le processus se poursuit.»

«Je pense qu’il faut être très prudents»

Le critique de l’opposition officielle pour les dossiers liés à Cannabis NB, Roger Melanson, croit que le gouvernement Higgs fait fausse route.

Il répète ce qu’il dit depuis belle lurette; il est normal que cette société de la Couronne n’ait pas enregistré de profits au cours de ses quelques premiers trimestres.

«Une société ou une entreprise est très rarement profitable après douze mois. On a toujours dit qu’il fallait donner le temps à Cannabis NB de faire son travail, d’ajuster son plan d’affaires s’il y a lieu et d’augmenter sa rentabilité. Je pense que c’est ce qu’elle a réussi à faire», dit-il entrevue téléphonique.

Selon lui, le gouvernement va se tirer dans le pied s’il privatise la vente et la distribution de cannabis récréatif alors que Cannabis NB commence à peine à rapporter de l’argent aux contribuables.

«Je pense qu’il faut être très prudents. Cannabis NB fait des profits depuis deux trimestres. Rien ne nous indique qu’il ne va pas continuer à augmenter ses profits. Et ça, c’est au bénéfice des gens du N.-B. parce que ces profits sont redistribués dans les services sociaux et autres choses.»

Il propose de mettre le projet de privatisation sur pause, de laisser Cannabis NB poursuivre son travail et de voir combien de profits cette société de la Couronne rapportera au cours des prochaines années.

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau