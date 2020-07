Les chefs autochtones dénoncent l’attitude du gouvernement Higgs

La rencontre entre Blaine Higgs et les chefs autochtones du Nouveau-Brunswick s’est terminée une fois de plus en impasse, jeudi, à Fredericton.

Le premier ministre et les représentants des Premières Nations n’ont pas réussi à s’entendre sur la tenue d’une enquête publique sur le racisme systémique contre les autochtones au sein de la police et du système judiciaire.

Les chefs mi’kmaq et wolastoqiyik réclament notamment cette enquête pour éviter d’autres événements tragiques comme les décès de Chantel Moore et Rodney Levi le mois dernier.

Les deux autochtones ont été tués par des policiers lors de deux événements séparés à Edmundston et dans la région de Miramichi.

Après leur rencontre, les chefs ont accusé une fois de plus le premier ministre Higgs de faire preuve de paternalisme en refusant d’acquiescer à leur demande.

«C’est toujours la même chose avec le gouvernement provincial. Ils disent savoir ce qui est mieux pour nous. Notre travail et nos propositions ne sont jamais assez bons. Juste ça, ça prouve qu’il y a du racisme systémique au Nouveau-Brunswick», a déclaré le chef de la Première Nation de Neqotkuk, Ross Perley.

C’était la deuxième fois que les chefs rencontraient M. Higgs et certains membres de son cabinet depuis les décès de Chantel Moore et de Rodney Levi.

Les chefs sont d’avis que seule une enquête publique pourra véritablement démontrer aux politiciens et à la population en générale l’ampleur des préjudices que vivent les autochtones aux mains de la police et du système de justice.

Selon Statistique Canada, les autochtones représentent 4% de la population adulte canadienne, mais environ 28% des détenus dans les prisons et les pénitenciers du pays, a rappelé M. Perley.

«Le taux d’incarcération est élevé. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos gens sont pauvres. Plusieurs ne peuvent pas se payer d’avocat. Plusieurs n’ont pas les moyens de se rendre au palais de justice», a-t-il dit.

«Ce sont des problèmes qui ne sont pas racontés. Nous voulons qu’une enquête publique raconte ces histoires», a affirmé Ross Perley.

Lors d’un point de presse séparé, Blaine Higgs a raconté qu’il n’avait pas dit non à une enquête publique sur le racisme systémique.

Il insiste cependant pour qu’une enquête de ce genre se fasse avec la collaboration du gouvernement fédéral étant donné ses pouvoirs en matière de justice criminelle et ses responsabilités vis-à-vis des autochtones.

«Plusieurs des problèmes dont nous parlons sont de juridictions fédérales. La discussion sur une enquête publique, c’est plus gros que le Nouveau-Brunswick. C’est une question nationale. Toutes les provinces sont aux prises avec ces problèmes», a affirmé le premier ministre.

M. Higgs s’est dit prêt à présenter l’idée d’une enquête nationale à ses homologues des provinces et du fédéral tout en allant de l’avant immédiatement avec certains des changements réclamés par les chefs autochtones du Nouveau-Brunswick.

Il a notamment fait allusion à la création d’un groupe d’agents de sécurité non armés issus des communautés autochtones qui seraient chargés d’intervenir et de désamorcer la situation auprès des personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendance ou ayant vécu des traumatismes.

Blaine Higgs est aussi prêt à se pencher sur l’application des arrêtés des Premières Nations par les forces de l’ordre qui fait défaut dans plusieurs communautés selon les chefs.

Les représentants des Premières Nations demandent désormais l’aide des partis d’opposition pour obliger le gouvernement minoritaire de M. Higgs à déclencher une enquête publique sur le racisme systémique.

Le Parti libéral et le Parti vert ont tous deux dénoncé la position du premier ministre, jeudi.

«Le racisme systémique, oui, ça existe, et une enquête pourrait nous démontrer la largeur et la profondeur du problème. Pourquoi ne pas aller chercher des réponses à des questions qui sont vraiment importantes pour les Premières Nations?», a déclaré le député libéral Chuck Chiasson.

Le chef du Parti vert, David Coon, a qualifié le refus de M. Higgs de «catastrophe».

«C’est honteux. Vous avez une vague de soutien de la part du grand public, vous avez les 15 chefs qui sont unis pour une enquête publique et M. Higgs n’a pas le courage de le faire.»

Les partis d’opposition affirment cependant avoir les mains liées pour le moment puisque l’Assemblée législative est en pause estivale au moins jusqu’en septembre.

Le chef Ross Perley a indiqué qu’aucune autre rencontre n’est prévue pour le moment avec le premier ministre.