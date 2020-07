Les chefs autochtones préviennent Blaine Higgs d’être moins paternaliste

Les chefs autochtones du Nouveau-Brunswick renouvellent leur demande pour une enquête sur le racisme systémique à la veille de leur deuxième rencontre avec Blaine Higgs et ses ministres depuis la mort Chantel Moore et Rodney Levi aux mains de la police le mois dernier.

Les représentants des premières nations mi’kmaq et wolastoqiyik ont rendez-vous avec le premier ministre et des membres de son cabinet, jeudi après-midi, dans un hôtel de Fredericton.

Ils tenteront alors une fois de plus de convaincre M. Higgs de déclencher une enquête publique sur le racisme systémique contre les autochtones au sein de la police et du système de justice au Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs s’est montré plutôt réticent jusqu’ici à acquiescer à leur demande et propose plutôt la création d’un groupe de travail chargé d’étudier les précédentes recommandations en la matière au niveau national.

Le racisme systémique contre les autochtones est à l’avant-plan de l’actualité depuis la mort de Chantel Moore qui a été abattue par un membre de la Force policière d’Edmundston le 4 juin.

La mère âgée de 26 ans originaire de la Première Nation de Tla-o-qui-aht, en Colombie-Britannique, venait de déménager dans la région pour se rapprocher de sa mère et de sa fille.

Huit jours plus tard, Rodney Levi, âgé de 48 ans, de la première nation mi’kmaw de Metepenagiag, près de Miramichi, est tombé sous les balles d’un agent de la GRC.

Mercredi, les chefs wolastoqiyik ont envoyé une lettre à M. Higgs pour lui faire part de leur mécontentement concernant leur précédente réunion et lui rappeler leurs principales demandes en prévision de la rencontre de jeudi.

«Nous sommes très déçus par votre manque général d’engagement lors de notre réunion du 17 juin, et plus particulièrement par votre manque d’engagement à l’égard d’une enquête visant à examiner la discrimination systémique à l’encontre des peuples autochtones dans les systèmes de police et de justice au Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans la lettre dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

«Votre réponse à notre appel n’est qu’un autre exemple de l’attitude paternaliste de votre gouvernement envers notre peuple et de la discrimination systémique qui existe», affirment les chefs wolastoqiyik.

Ils demandent à ce que cette enquête publique soit dirigée par un commissaire choisi par les Premières Nations et soit chargée de présenter des recommandations à être mises en oeuvre dans un court laps de temps.

Les chefs des premières nations mi’kmaq de la province continuent eux aussi de réclamer une enquête sur le racisme systémique afin de «faire la lumière sur certains des grands problèmes» que vivent les autochtones qui sont confrontés à la police et au système de justice au Nouveau-Brunswick.

«Nous restons convaincus que (les décès de Chantel Moore et Rodney Levi) doivent entraîner des changements importants dans la façon dont le système judiciaire du Nouveau-Brunswick interagit avec notre population», affirment-ils dans une lettre envoyée au premier ministre le 2 juillet et qu’ils ont rendue publique.

Lors d’un point de presse, mercredi, Blaine Higgs ne s’est pas montré plus ouvert à l’idée de lancer une enquête publique qu’il ne l’était après avoir rencontré les chefs une première fois il y a trois semaines.

«Ne tournons pas tout ceci en un processus qui ne nous permettra pas d’avancer et de faire de véritables changements. Définissons les paramètres d’une façon significative pour décider ce que nous pouvons faire et selon quels échéanciers et passons à l’action», a-t-il dit.

«Au cours des 24 dernières années, environ 800 recommandations ont été faites et très peu ont été mises en oeuvre. Nous devons continuer d’aller de l’avant pour voir des résultats», a affirmé M. Higgs.

Les chefs mi’kmaq exigent aussi plusieurs changements immédiats concernant les forces de l’ordre et leurs relations avec les autochtones.

Ils demandent notamment l’aide politique et financière de la province afin de former un nouveau groupe d’agents de sécurité non armés issus de leurs communautés. Les Mi’kmaq Peacekeepers seraient chargés d’intervenir et de désamorcer la situation auprès des autochtones souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendance ou ayant vécu des traumatismes.

Les chefs mi’kmaq réclament aussi à la création d’une agence provinciale indépendante responsable d’enquêter sur les incidents graves impliquant des corps policiers. Les Premières Nations devraient pouvoir participer pleinement au fonctionnement de cette agence, affirment-ils.

En l’absence d’une telle agence, la province du Nouveau-Brunswick a dû faire appel au Bureau des enquêtes indépendantes du Québec pour enquêter sur la mort de Chantel Moore et de Rodney Levi.