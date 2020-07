8,3 millions $ pour récupérer les «engins fantômes» perdus en mer

Pêches et Océans Canada financera 22 projets au pays et un autre quatre à l’international afin de réduire le nombre d’engins de pêche perdus et abandonnés en mer.

Selon Pêches et Océans Canada, ces «engins fantômes» sont l’une des formes les plus mortelles de débris plastiques et constituent un grave danger pour plusieurs espèces marines, y compris les baleines et les tortues ainsi que l’environnement côtier et marin. Un montant de 8,3 millions $ provenant du Fonds pour les engins fantômes sera investi.

Deux projets ont été retenus au Nouveau-Brunswick. Ils seront menés par le Conseil de la conservation de la Première nation Malécite ainsi que l’Association des pêcheurs de Fundy North. Des projets du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique recevront aussi du financement.

Le gouvernement du Canada s’est donné pour objectif de protéger 25% des eaux marines du Canada d’ici 2025 et 30% d’ici 2030.